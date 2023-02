Od dwóch lat z Funduszu Patriotycznego, który podlega Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego powołanego przez ministra kultury Piotra Glińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, wypływają miliony złotych na projekty organizacji związanych z obozem władzy.

Wsparcie na zakupy

Konkurs, który ma do wydania 30 mln zł, jest dzielony na dwa priorytety – pierwszy dotyczy projektów kulturalnych, oświatowych (w sumie 10 mln zł), drugi – dofinansowuje „przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne” (pula to aż 20 mln zł).

W czerwcu ub.r. dotacje z drugiego priorytetu otrzymały 52 podmioty (192 wnioski zostały odrzucone). Prześwietliliśmy część z nich.

I tak, po milionie złotych na zakup nieruchomości otrzymały dwie organizacje: Fundacja Witaszków (na Ośrodek Spotkań Młodych), oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego (wnioskował o blisko 4 mln zł).

Jakub Rożek, przewodniczący zarządu Skautów Europy, tłumaczy nam, że dotacja pozwoliła im kupić dom przy ul. Gibraltarskiej na Zaciszu, tuż przy metrze. – Dotychczas wynajmowaliśmy lokal w bloku, dom kosztował o pół miliona więcej niż dotacja. Środki dołożyliśmy z własnych funduszy – mówi Rożek. I żartem rzuca: – Wnioskowaliśmy też o dotację od ministra Czarnka, ale jej nie dostaliśmy.

Jak pisał Onet.pl, rodzina Witaszków (biznesmenów z Małopolski) w 2021 r. wsparła kwotą 3 mln zł powstanie prywatnej uczelni instytutu Ordo Iuris. Na jej inauguracji był m.in. minister Gliński i premier Morawiecki.

450 tys. zł otrzymała Fundacja Republikańska, o której OKO.Press pisało, że podczas Kongresu 590 została nazwana „think tankiem gospodarczym, będącym zapleczem kadry i wielu projektów obecnego rządu”. Cel to zakup siedziby dla regionalnego oddziału.

550 tys. zł na siedzibę Centrum Nowej Kultury dostała również Fundacja Muza Dei, której prezesem jest Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej (startował w 2015 r. z list PiS do Sejmu), bliski współpracownik Marka Jurka.

– Kupiliśmy siedzibę w Czeladzi, gdzie działamy. To duży dom, mamy tu biuro i przestrzeń, gdzie urządzamy mikro spotkania i koncerty, jest także pomieszczenie do magazynowania przyrządów do animacji z dziećmi i młodzieżą – wyjaśnia nam Andrzej Dubiel. – O dotację z Funduszu Patriotycznego startowaliśmy wcześniej, ale bez powodzenia.

Nie tylko domy

Fundacja Patriotyczna przyznaje również środki na inne cele. Np. 400 tys. zł Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości (Roberta Bąkiewicza) na „rozwój i bezpieczeństwo możliwości organizacyjnych”. Przyznano także 100 tys. zł na zakup kamery, obiektywów i osprzętu dla Fundacji Żołnierzy Wyklętych, w radzie której jest m.in. związany z PiS były senator prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, do której fundusz należy.

Po milionie złotych otrzymały dwie organizacje związane z PiS: Fundacja Instytut Poznański Cyryl Club oraz Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych na projekt „Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu”. Co to znaczy? – Niestety, nie ma prezesa w biurze, nie jest możliwe dzisiaj udzielenie informacji. Proszę o telefon w poniedziałek. Mamy tylko jeden telefon służbowy w fundacji – słyszymy w FIM w odpowiedzi na prośbę o przekazanie pytania prezesowi. FIM-owi szefuje Piotr Rydzewski, harcerz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, członek Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

Jak pisała „GW” Instytut Poznański to think tank związany z PiS. Jego prezes Jan Zujewicz to były poznański radny, współpracownik posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Gdy PiS wygrało wybory, został członkiem gabinetu ministra finansów Pawła Szałamachy, a potem wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Na co poszedł milion złotych w ramach projektu Cyryl Club, można się przekonać, przeglądając stronę społecznościową instytutu – pod koniec stycznia tego roku w Clubie Cyryl gościł premier Morawiecki, minister Gliński i minister Szynkowski vel Sęk.

– Rozdzielanie dotacji w obu programach ministrów świadczy o kompletnej bezkarności. W sprawie konkursu ministra Czarnka kierujemy zawiadomienie do prokuratury. Trudno powiedzieć jaka część umów może być nielegalna, ale na pewno są one niemoralne. Fundusz Patriotyczny również należałoby skontrolować – mówi nam posłanka KO Katarzyna Lubnauer.