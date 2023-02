W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczą zakupu nieruchomości na Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie w Warszawie, część mediów określa sprawę jako "program willa plus".

W piątek w Radiu Zet poseł Konfederacji Krzysztof Bosak był pytany, czy jego formacja poprze wniosek o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Tak - odparł Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego.

- W naszej ocenie to jest zły minister. Próbował przeforsować szkodliwe przepisy, dla przykładu - niszczące edukację domową, która zaczęła się w ostatnich latach, szczególnie po pandemii, po lockdownie edukacyjnym, bardzo dynamicznie rozwijać. Nie wolno tak robić - dodał.

- Program "willa plus", rozdawanie z pieniędzy na edukację pieniędzy dla swoich działaczy partyjnych, żeby mieli eleganckie domy na Żoliborzu, Mokotowie czy Saskiej Kępie w Warszawie i jak przejdą do opozycji, żeby mieli fajne biura, w których mogą przyjmować gości, to jest dla mnie zaprzeczenie etosu służby publicznej - podkreślił Krzysztof Bosak.

- Politycy powinni być oszczędni, a nie rozdawać pieniądze swoim - przekonywał.

Poseł Konfederacji został dopytany, czy jego zdaniem pieniądze z ministerstwa nie powinny być przekazywane na zakup nieruchomości ani organizacjom prawicowym, ani lewicowym.

- Polska jest krajem głęboko zadłużonym, który w tej chwili podniósł ludziom podatki. Od stycznia mamy jedne z najwyższych stawek VAT na gaz, ciepło i prąd. W takiej sytuacji rozdawanie sobie milionów na budynki jest po prostu skrajnie nieprzyzwoite - odpowiedział Krzysztof Bosak. - Ta władza powinna zostać wywieziona na taczkach - ocenił.

Poseł koła Konfederacji był też pytany o ewentualną współpracę swej formacji z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach parlamentarnych.

- My w ogóle nie rozpatrujemy żadnych scenariuszy współpracy z PiS-em. Dla nas to jest partia szkodliwa, która musi zostać odsunięta od władzy, która rozkrada mienie publiczne w tej chwili, która podwyższa Polakom podatki, która wprowadza niekorzystne regulacje, która oszukuje Polaków w kwestii polityki unijnej, którą prowadzi, która kompromituje konserwatywne wartości i patriotyzm, prowadząc politykę koteryjną, klientelistyczną - odparł.