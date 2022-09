Dlaczego uważa pan, że Jacek Kurski po tym, jak przestał być prezesem TVP, może potrzebować immunitetu parlamentarnego?

Dlatego, że jest jedyną osobą z najbliższego kręgu władzy, która takiego immunitetu nie posiada, a równocześnie jest jednym z tych ludzi, którzy zajmowali się najbrudniejszą robotą w PiS. Jacek Kurski wielokrotnie łamał prawo. Lekceważył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mimo dodatniego testu na covid wyjechał na Eurowizję do Francji. Prowadził publiczną spółkę, działając nie w jej interesie, ale w interesie partii, co jest w mojej ocenie narażaniem spółki na stratę.

Przez lata weryfikował pan TVP od strony finansowej. Jak Kurski zarządzał telewizją?

Telewizja Kurskiego to partyjne narzędzie PiS. Dlatego możemy podejrzewać, że dochodziło tam to ogromnych nadużyć, co zresztą potwierdziła w 2021 r. NIK, formułując aż 99 wniosków pokontrolnych dotyczących m.in. gospodarki majątkowej, nierzetelnego zawierania umów i dokonywania zbędnych zakupów.

Najbardziej dramatyczne jest to, że z tego, jak Kurski zatruł polskie społeczeństwo, będziemy wychodzić przez pokolenie.

Działaniem na szkodę spółki jest również wypłacanie wielokrotnie zawyżonych uposażeń dla głównych propagandystów po to, by postępowali nieetycznie. Podejmowane były próby ukrywania operacji finansowych, czego przykładem jest choćby działalność funkcjonariusza Miłosza Kłeczka, w sprawie którego TVP oficjalnie odpowiadała, że nie jest w niej zatrudniony. A więc na jakiej zasadzie robił to, co robił?

TVP nie odpowiada?

Myślę, że jak zajrzymy za kurtynę, którą zasunął przed telewizją Jacek Kurski, to pojawi się naprawdę zatrważający obraz.

Tylko w latach 2020-2021 wystąpił pan kilkadziesiąt razy z pytaniem o pensje pracowników, premie, współpracę z fundacją o. Rydzyka, koszty Sylwestra Marzeń… Jakie były reakcje TVP?

TVP jest spółką w 100 proc. należącą do Skarbu Państwa. Równocześnie jest skrajnie nietransparentna, łamiąc tym samym art. 61 konstytucji, gwarantujący obywatelom prawo do informacji o działalności organów publicznych. Odpowiedzi TVP były zwykle odmowne lub zdawkowe, często proszono nas również o wykazywanie szczególnego interesu publicznego, dla którego informacje te są istotne. Takie działania miały na celu przeciągnięcie w czasie całego procesu. W związku z tym wiele tych spraw kierowaliśmy do sądu, gdzie wygrywaliśmy.

Ile razy wygrał pan z TVP?

Wygrałem w sądzie siedmiokrotnie. Były to sprawy związane z bezczynnością telewizji oraz uchylaniem odmownych decyzji. Wyrokiem z 11 czerwca 2021 r. sąd uchylił decyzję odmowną związaną z udostępnieniem treści porozumienia pomiędzy TVP a Kościołem, w wyniku czego dokumenty zostały nam przekazane. Kolejne wyroki związane były z uchyleniem decyzji odmownej o udostępnienie informacji o płacach dziennikarzy TVP, o Sylwestrze Marzeń czy wynagrodzeniu prezesa Kurskiego.

Ostatni wyrok otrzymałem 15 lipca tego roku, w którym WSA w Warszawie uchyla decyzję TVP, odmawiającą mi informacji o wysokości wynagrodzenia Jarosława Olechowskiego. Telewizja oczywiście złożyła skargę kasacyjną w tej sprawie.

Do TVP skierowałem również 15 wniosków o przeprowadzenie kontroli poselskiej, które nagminnie są lekceważone i pozostawione bez rozpoznania.

W 2021 r. zawiadomił pan prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kurskiego oraz funkcjonariuszy służb specjalnych. Jak to się skończyło?

Sprawa jest w toku. Pod koniec grudnia 2021 r. złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego w związku z niepoddaniem się obowiązkowej kwarantannie oraz świadomym udziałem w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci w Boulogne-Billancourt i narażeniem innych osób na realne niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia. Mamy tutaj czyn wyczerpujący znamiona art. 161 § 2 k.k. w z. art. 160 § 1 k.k.

W tej sprawie istnieje również podejrzenie, że kierownictwo Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie podało informację niezgodną z rzeczywistością, uznając Jacka Kurskiego za ozdrowieńca, co również jest przestępstwem z art. 231 § 1 k.k.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 czerwca odmówiła wszczęcia w tej sprawie postępowania, dlatego już 5 lipca złożyłem zażalenie na to postanowienie, które jest dla mnie nie do zaakceptowania. Ta sprawa powinna zostać rzetelnie zbadana i wyjaśniona.

Co oznacza odejście Jacka Kurskiego z TVP? Spodziewa się pan zmiany na lepsze i większej transparentności?

Na pewno nie na lepsze. Kurski zrobił z telewizji publicznej propagandowy ściek. Sądzę, że zarówno on, jak i jego ludzie nadal będą mieć wpływ na to, jak działa TVP. Więc dalej będzie to miejsce kłamstwa i nienawiści. Najbardziej dramatyczne jest to, że z tego, jak Kurski zatruł polskie społeczeństwo, będziemy wychodzić przez pokolenie. Tyle może trwać zasypywanie podziałów między ludźmi, które stworzyła ta telewizja.

Jak Koalicja Obywatelska zmieniłaby TVP?

Dziś nie ma telewizji publicznej. Została ona zrujnowana, zniszczona. Potrzebujemy rzetelnych mediów publicznych, które potrafiłyby zachować niezależność od władzy politycznej. Jako KO pracujemy nad rozwiązaniami, które do tego doprowadzą.