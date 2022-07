W nagranej ukradkiem przez działaczkę AgroUnii prywatnej rozmowie na sopockim molo prezes NBP Adam Glapiński radzi, jak w rosnącym kryzysie postępować ze spłatami kredytu i obiecuje koniec podwyżek stóp procentowych.

Glapiński stwierdził, że obecnie, w lecie, stopy procentowe i inflacja są najwyższe i obiecał, że jeśli będzie jakaś podwyżka, to jedna i tylko o 0,25 pkt. proc. Z tego zaś, co obecnie można przewidywać, we wrześniu stopu wzrosną zapewne do ok. 16 proc., potem zaczną lekko spadać "i na koniec roku będą jednocyfrowe".

O rozmowę został zapytany rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że była to "spontaniczna rozmowa". - Ktoś podszedł i co miał pan prezes zrobić, odwrócić się na pięcie i odejść? - pytał w rozmowie z Polsat News.

Rzecznik liczy na to, aby w najbliższych miesiącach sytuacja potoczyła się tak, jak przewiduje Glapiński, ale "jesteśmy otwarci i musimy być gotowi na różne warianty".

- Byśmy sobie życzyli, żeby stopy procentowe nie musiały rosnąć w takim tempie, ale jak to będzie wyglądało, to myślę, że dużo zależy o sytuacji geopolitycznej - powiedział.

