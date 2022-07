Przedstawiciele władz w ostatnich tygodniach ostrzegali Polaków, że najbliższe miesiące mogą być trudne w związku z wysoką inflacją i sytuacją na rynku energetycznym.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami powiatu lipskiego zaapelował o to, by "zacisnąć zęby i być optymistą". - Nikt z nas się nie spodziewał, że to do nas przyjdzie. Nie wywołaliśmy wojny w Ukrainie, nie wywołaliśmy pandemii koronawirusa, nie przynieśliśmy jej tutaj do naszego kraju. (...) Ceny rosną i też nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać. Proszę państwa, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli silni - mówił.

W środę premier Mateusz Morawiecki ostrzegł przed wysokimi gazu w okresie jesienno-zimowym. - To będzie trudna jesień i zima. Władimir Putin się o to postarał - mówił szef rządu.

- Postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed sezonem grzewczym - apelował Morawiecki.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed sezonem grzewczym - To będzie trudna jesień i zima. Władimir Putin się o to postarał - powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Boronowa premier Mateusz Morawiecki.

O walce z wysokimi cenami mówił w rozmowie z "Super Expressem" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Powiedział, że w związku z inflacją nie planuje urlopu w hotelach.

- Jadę do znajomych, nie jadę na wypoczynki w hotelach. Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej - powiedział minister.

Czytaj więcej Biznes Milioner o klimacie: Trzeba uświadomić ludziom, że nie muszą tyle "żreć" Prof. Janusz Filipiak, prezes Comarchu i jeden z najbogatszych Polaków, przyznał, że sprawy klimatu są bliskie jego sercu. Jednocześnie nie uważa, żeby rezygnując ze swojego samolotu, mógł wiele zmienić. Sugeruje za to, że ludziom trzeba uświadomić, że latanie wielkimi paliwożernymi odrzutowcami na wakacje i zbyt obfite "żarcie" mają wpływ na stan planety.