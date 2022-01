Według agencji ANSA, hospitalizacja Berlusconiego ma związek z rutynowymi badaniami. Rzecznik polityka nie odpowiedział na prośbę Reutera o komentarz.

Berlusconi, który czterokrotnie stawał na czele włoskiego rządu, w 2016 roku przeszedł operację serca, wygrał także walkę z rakiem prostaty. W ciągu ostatniego roku regularnie był przyjmowany do szpitala po tym, jak w 2020 r. zachorował na COVID-19.

W wydanym w sobotę oświadczeniu Silvio Berlusconi ogłosił, że rezygnuje z udziału w przyszłotygodniowych wyborach prezydenckich. O to, by kandydował, zwróciła się do niego wcześniej prawicowa koalicja. Według analityków, na których powoływała się agencja Reutera, wzbudzającemu tak liczne kontrowersje kandydatowi jak Berlusconi trudno byłoby zebrać poparcie wymagane do sięgnięcia po urząd prezydenta.

Prezydent Włoch wybierany jest przez połączone izby parlamentu na posiedzeniu z udziałem przedstawicieli regionów. Głosowanie, w którym uczestniczy ponad 1000 osób, jest tajne. Do zwycięstwa potrzeba większości dwóch trzecich głosów. Jeśli nikt nie zdobędzie takiego poparcia w trzech turach głosowania, próg zostaje obniżony do 50 proc. głosów plus jeden.

Berlusconi zapowiedział, że planuje pozostać szefem centroprawicowej partii Forza Italia. Oświadczył, iż chciałby, aby Mario Draghi pozostał na stanowisku. Obecny premier wyraził zainteresowanie objęciem urzędu prezydenta. Prezydentem Włoch jest od 2015 r. Sergio Mattarella, jego kadencja wygasa 3 lutego.