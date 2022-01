Od sierpnia ub. roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku czeka na umożliwienie jej przez Sejm postawienia zarzutów Marianowi Banasiowi, byłemu ministrowi finansów, dziś prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Głosowanie nad jego immunitetem było wielokrotnie odkładane. Prezydium sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich chce kontynuować sprawę immunitetu prezesa NIK. I wyznaczyło termin na 25 stycznia.

Banaś w sobotniej rozmowie z RMF FM zapewniał, że jest ƒ„gwarantem niezależności” Najwyższej Izby Kontroli. - Natomiast wszystko zmierza ku temu, aby pozbawić mnie stanowiska prezesa i zastąpić stanowisko moje komisarzem politycznym, który będzie wygodne dla władzy przygotowywał raporty - mówił. - Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, natomiast na pewno takie próby idą w tym kierunku - dodał.

- Ja działam w granicach prawa i na podstawie prawa, także swoje obowiązki będę wykonywał do końca, tak jak mój poprzednik (Krzysztof Kwiatkowski - red.), nawet w sytuacji, kiedy został mu uchylony immunitet - powiedział Banaś.

- Wszelka zemsta, wojna jest dla mnie obca. Ja nie prowadzę żadnej wojny z nikim. Natomiast fakty jednoznacznie wskazują, że wobec mojej osoby stosowano różne metody pozaprawne, które nie mają nic wspólnego z praworządnością - dodał Banaś, pytany o wezwanie przez NIK prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i marszałek Sejmu Elżbietę Witek. - A wszystko zmierza do tego, aby na moim stanowisku postawić komisarza politycznego, który byłby wygodny dla rządzących - stwierdził. Czy rzeczywiście jest to realne? - Jeżeli założymy, że również zostaną tutaj naruszone przepisy i złamane prawo, to kiedy się łamie prawo, wszystko jest możliwe - odparł Marian Banaś.



Prokuratorski wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK leży w Sejmie od końca lipca. Ściągnięcie akt do Warszawy, by mogli zapoznać się z nimi posłowie, wstrzymuje śledztwo, ale wraz z wpłynięciem wniosku o uchylenie immunitetu z automatu wstrzymany jest też bieg przedawnień zarzucanych mu czynów – czyli złożenia dziesięciu fałszywych oświadczeń majątkowych i zaniżenia majątku nawet o 550 tys. zł.