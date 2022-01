We wtorek przed senacką komisją specjalną ds. Pegasusa stanął Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, jego poprzednik Krzysztof Kwiatkowski oraz Marek Bieńkowski, były dyrektor departamentu NIK, który odpowiadał za kontrolę zakupu „środków techniki operacyjnej” z Funduszu Sprawiedliwości. Ujawnili oni kulisy trzyletniej batalii o udowodnienie, że zakup Pegasusa był nielegalny, a osoby, które o tym zdecydowały, złamały dyscyplinę finansów publicznych. – Złamanie prawa przy zakupie Pegasusa nie ulega wątpliwości – mówił Kwiatkowski.

Reklama

W rozmowie z Polsat News prezes NIK powiedział, że jeżeli NIK podejmie kontrolę w sprawie zakupu Pegasusa, to kontrolerzy na pewno wezwą na przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Jest decyzja podjęta co do tego, żeby taka kontrola się odbyła. To są kwestie rutynowe, trzeba przygotować tematykę kontroli (...) i w najbliższym czasie ta kontrola zostanie podjęta - zapowiedział.

Banaś przekonuje, że przesłuchanie wicepremiera nie jest sprawą prywatną. Ja sprawy prywatne oddzielam od spraw służbowych. Działamy na podstawie prawa i w granicach prawa - mówił

Reklama

- Nigdy nie miałem takich celów, żeby się kierować rewanżem czy zemstą. Wypełniam swoje obowiązki konstytucyjne i ustawowe - dodał.

Banaś wypowiedział się również na temat kary nałożonej na marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

- Naruszyła prawo, bo wezwanie zostało przygotowane w sposób właściwy i w związku z tym została jej wymierzona kara porządkowa. Zostało wysłane drugie wezwanie. Tak że czekamy na pojawienie się pani marszałek - powiedział.

Czytaj więcej Polityka NIK nałożył karę pieniężną na marszałek Sejmu Elżbietę Witek Na marszałek Sejmu Najwyższa Izba Kontroli nałożyła karę pieniężną za to, że Elżbieta Witek nie stawiła się na wezwanie NIK w związku z kontrolą dotyczącą programu Polskie Szwalnie. - Nie otrzymałam żadnego zaproszenia, to próba zastraszenia marszałka - skomentowała Witek.