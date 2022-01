Termin głosowania ogłosił we wtorek prezydent Węgier János Áder. Wybory odbędą się tego samego dnia, co referendum w sprawie budzącej kontrowersje ustawy dotyczącej praw osób LGBT. Zdaniem komentatorów ma to zmobilizować wyborców Orbána.



Kwietniowe wybory są największym wyzwaniem, przed jakim stanął Orbán od 2010 roku, kiedy to odzyskał stanowisko premiera. Większość sondaży daje partii Fidesz premiera niewielką przewagę nad sojuszem sześciu ugrupowań - największym blokiem opozycyjnym, jaki kiedykolwiek zebrał się przeciwko się przeciwko Orbánowi w wyborach parlamentarnych.

Jeśli takie sondaże by się sprawdziły, Orbán mógłby stracić obecną większość dwóch trzecich w parlamencie. Orbán, obecnie najdłużej urzędujący szef rządu w UE, obiecuje kontynuowanie swojej polityki, która pogorszyła stosunki z Unią Europejską.

Kandydatem opozycji na premiera jest Péter Márki-Zay, burmistrz miasta Hódmezővásárhely.