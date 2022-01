"Chcemy aby Facebook był miejscem gdzie ludzie mogą wyrażać swoje opinie, ale także czuć się bezpiecznie. Dlatego wprowadziliśmy Standardy społeczności, które określają jakiego rodzaju treści są dozwolone na naszych platformach i usuwamy wszystkie treści, które je naruszają. W zgodzie z tymi zasadami usunęliśmy stronę Konfederacji, która wielokrotnie naruszała Standardy społeczności, w szczególności dotyczące zasad walki z COVID-19 i środków ostrożności z tym związanych oraz mowy nienawiści" - głosiło oświadczenie biura prasowego Meta, administratora Facebooka, w związku z usunięciem profilu Konfederacji, który obserwowało ok. 670 tys. osób.



Firma Meta podkreślała, że usuwa treści "zgodnie z zasadami zawartymi w Standardach społeczności, bez względu kto jest ich autorem" oraz, że "usuwa z Facebooka strony i profile, które wielokrotnie publikują treści naruszające Standardy społeczności".

"Kilkukrotnie ostrzegaliśmy administratorów strony, że w trosce o bezpieczeństwo naszej społeczności i aby zapobiegać zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi, nie pozwalamy na publikowanie tego rodzaju treści" - napisała w oświadczeniu firma Meta.

Teraz, jak mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, "koło poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z wyborcami i sympatykami, uruchamia oficjalny profil na Facebooku". - To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, żeby odzyskać swój profil, natomiast Koło Konfederacja nie miało swojego profilu i decyduje się taki profil otworzyć - zaznaczył Bosak. - Będziemy informować o pracy naszych posłów, o naszych stanowiskach, o swoich wystąpieniach sejmowych - dodał.

- Koło Poselskie Konfederacja a partia Konfederacja Wolność i Niepodległość to dwie zupełnie różne osoby prawne, założone z różnych kont biznesowych - podkreślił Bosak.

- Posłowie Konfederacji będą się komunikować przez profil koła poselskiego Konfederacja. Nie zmienia to faktu, że staramy się o to, aby został odblokowany profil Konfederacji Wolność i Niepodległość, ponieważ został on zablokowany niesłusznie - dodał.