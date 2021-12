We wtorek do Sejmu trafił zapowiadany wcześniej poselski projekt, firmowany przez posła PiS Czesława Hoca, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Pracownicy nie będą musieli okazywać testów, jeśli przedstawią informację o przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektem, pracownikom, którzy nie zgodzą się na podawanie tego typu informacji pracodawca będzie mógł zmienić sposób wykonywania pracy, dokonywać zmian w rozkładach czasu pracy, polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie lub powierzyć pracownikowi innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

Wszystkie te przepisy dotyczą w jednakowym stopniu pracowników, jak i osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z danym pracodawcą.

Projekt przewiduje też, że kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na wszystkich jego pracowników oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym podmiotem, nie tylko wykonujące świadczenia zdrowotne - jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.

Ustawa firmowana przez Czesława Hoca z PiS miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poparcie dla ustawy deklarowała większość klubu PiS i część opozycji, sprzeciw wobec projektu wyraziła Konfederacja, wyrażając stanowisko, że przepisy oznaczają wprowadzenie segregacji sanitarnej.

W środę na komisji zdrowia miało odbyć się pierwsze czytanie projektu, jednak przewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) nie otworzył posiedzenia ze względu na - jak mówił - "warunki, w których nie da się pracować".

W czwartek komisja zebrała się ponownie. W czasie dyskusji wnioskodawcy przekonywali, że projekt jest "lajtowy" i nie wprowadza segregacji sanitarnej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że ustawa wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów firm.

Katarzyna Lubnauer (KO) zarzucała wnioskodawcom, że projekt oznacza spychanie odpowiedzialności na pracodawców. W jej opinii, odpowiedzialność za trudne decyzje powinno brać na siebie państwo.

Marcelina Zawisza (Lewica) mówiła, że projekt firmowany przez Hoca jest zbyt łagodny. - Nie ma żadnych zębów w tej ustawie, nie da się z tymi pracownikami, którzy odmówią testowania, którzy odmówią szczepienia, którzy odmówią okazania certyfikatu ozdrowieńca, nie można z nimi nic zrobić - stwierdziła.

Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) mówił, że wszyscy wiedzą o dobrodziejstwach różnych szczepionek. Ocenił jednak, że projekt ustawy dotyczy cywilizacji. - Czy żyjemy w kraju ludzi wolnych, którzy odpowiadają za życie swoje i swoich dzieci, czy też jesteśmy bandą niewolników, których właściciel ma prawo zaszczepić, czy może jesteśmy stadem bydląt, które właściciel ma prawo wyszczepić, czy też może jesteśmy małymi dziećmi Sejmu i Sejm jako ojciec nasz wielki ma prawo się nami zajmować? - powiedział.

Wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu przepadł stosunkiem głosów 1:33. Wniosek posłanki KO o wystąpienie o opinię w kwestii projektu do komisji gospodarki również nie przeszedł (głosowanie zakończyło się wynikiem 17:17).

Głosowano wniosek o zorganizowanie wysłuchania publicznego w kwestii ustawy. Wniosek poparło 33 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wysłuchanie ma zostać zorganizowane 5 stycznia 2022 r. o godz. 11:00.

Tomasz Latos mówił, że w ramach obrad prezydium komisji, które być może odbędzie się w trybie zdalnym, dokonane zostaną "pewne ograniczenia" w liczbie zgłoszeń do wysłuchania publicznego. - Jak rozumiem, będę w imieniu komisji zabiegał o to, aby to było wysłuchanie w trybie zdalnym - oświadczył poseł PiS.