Według danych z bazy Ministerstwa Zdrowia, w okresie od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r. w Polsce było 10 225 zgonów z powodu COVID-19 (w tym osób z chorobami współistniejącymi). 2 791 tych przypadków śmiertelnych (27,3 proc.) dotyczyło osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W omawianym okresie średni wiek zmarłych w związku z COVID-19 wynosił 76 lat wśród zaszczepionych i 75 lat wśród niezaszczepionych. Dzisiaj resort zdrowia informował o śmierci 173 osób z powodu COVID-19 i 496 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Lewica postuluje wprowadzenie obowiązkowych szczepień na COVID-19. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna został w Radiu Wrocław zapytany o stanowisko PO w tej sprawie. - Indywidualnie oczywiście jesteśmy, szczepimy się, ja też jestem po trzeciej dawcę. Jestem gorącym zwolennikiem szczepień. Ale obowiązkowe szczepienia są niemożliwe do wprowadzenia w Polsce - odparł.

Dlaczego? - Bo państwo nie jest w stanie tego przeprowadzić, nie jest w stanie przegłosować tego, bo PiS nie ma takiej większości i nie jest w stanie tego przegłosować - mówił Schetyna.

Na uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość może przegłosować odpowiednie przepisy z Lewicą i Platformą, były wicepremier odparł: - Nawet nie są (rządzący - red.) w stanie postawić takiego wniosku.

- To możecie im pomóc - stwierdził prowadzący rozmowę. - To rząd się zajmuje walką z pandemią, a nie opozycja - odparł na te słowa Grzegorz Schetyna.

- Ja jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień, bo widać, że tylko szczepienia są w stanie zatrzymać rosnącą pandemię. Ale uważam, że jest to po prostu niemożliwe. PiS tego nie chce, nie ma większości, ma ogromny konflikt w swoim klubie z antyszczepionkowcami, nie tylko w swoim klubie, bo także wśród swoich działaczy i dlatego po prostu w sposób nieskuteczny walczy z pandemią. Te liczby są porażające i to jest odpowiedzialność rządu, mówię to z pełną odpowiedzialnością - oświadczył były szef PO.