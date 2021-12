Nie ma strefy stanu wyjątkowego, ale jest teren – no właśnie jaki? Stan, który do wtorku można było w miarę rozsądnie sankcjonować, dzisiaj nie istnieje.

Czy zatem coś zmienia się w sposobie działania wojska w tym rejonie? – Nie – usłyszeliśmy od płka Marka Pietrzaka, rzecznika dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojsko ma wspierać Straż Graniczną w oparciu o niejawne postanowienie wydane przez prezydenta RP kilka miesięcy temu. Jednak po incydencie z zatrzymaniem aktywisty w miejscowości Wola Nowa koło Michałowa przez żołnierzy WOT ujawniono, że w oparciu o te przepisy działają oni w całej strefie nadgranicznej, a obejmuje ona całe gminy sąsiadujące z granicą, nie tylko obszar opisany w rozporządzeniu.

Przez okres stanu wyjątkowego dziennikarze nie mieli wstępu do strefy. Informacje na temat wojska są oparte na „wrzutkach" MON do mediów społecznościowych. Poza dokumentowaniem niszczenia ogrodzenia przez białoruskie służby wynika z nich, że na terenie tym znajduje się ciężki sprzęt, żołnierze śpią w namiotach, a po wywołaniu tematu ich zaopatrzenia przez gen. rez. Mirosława Różańskiego pokazywane są też zdjęcia misek z kotletami.

Wojsko na tym terenie jest co najmniej od początku lata. Ale najpierw ich tam skierowano, a dopiero potem starano się zapewnić godne warunki służby. To obserwowałem w Usnarzu Górnym. Nie dziwi zatem, że jesienią ruszyły spontaniczne zrzutki, aby urozmaicić im jadłospis.

Cokolwiek minister Mariusz Błaszczak by mówił – faktem jest, że do tej akcji włączyły się też spółki Skarbu Państwa – dostarczając żołnierzom ciepłe ubrania czy ogrzewacze do butów.

Te miesiące pokazały, że wojsko – poza Żandarmerią Wojskową, nie jest przygotowane – bo w istocie nie taka jego rola – do pełnienia zadań policyjnych. Doskonale obrazowało to zatrzymanie trzech fotoreporterów w Wiejkach koło Michałowa. Ale nie tylko. Po zamieszkach na przejściu drogowym w Kuźnicy, Dowództwo Generalne pokazało zdjęcia ze szkolenia organizowanego dla wojskowych przez policjantów z technik interwencji. Zadaniem wojska na granicy jest patrolowanie pasa granicznego, demonstracja siły i łatanie płotu.

Warto zwrócić uwagę na obecność WOT. Formacja wykorzystuje ten czas do szkolenia i doskonalenie umiejętności, prowadzi permanentne manewry. Nad granicę ściągane są kolejne brygady.

Przekaz o tym, co się tam dzieje, ze strony wojska jest toporny. MON specjalizuje się w pokazywaniu laurek wysyłanych przez dzieci.

Nie może to dziwić, gdy Wojciech Skurkiewicz, wiceminister ON, mówi w PR, że „po drugiej stronie granicy jest ten przeciwnik, ci imigranci, którzy próbują sforsować polsko-białoruską granicę, niedopuszczalne byłoby, gdyby jeszcze dziennikarze atakowali – czy inne osoby – i z drugiej strony zbliżali się, podchodzili do funkcjonariuszy, do żołnierzy". Można odnieść wrażenie, używając modnego określenia „drabinka eskalacyjna", że – co oczywiste – najważniejsze zagrożenie to służby białoruskie, potem imigranci i... media. Brak rzetelnego przekazu powoduje, że obraz płynący stamtąd jest nieprawdziwy.

Doskonale ujęła to na portalu onet.pl po powrocie z Kuźnicy Edyta Żemła: „Ludzie widzą twarze zmarzniętych, wycieńczonych, często chorych kobiet i dzieci. Te obrazy chwytają za serce. I widzą szpalery polskich pograniczników, żołnierzy i policjantów. Jesteśmy zamaskowani, umundurowani i uzbrojeni. Przekaz jest prosty. Cierpiący, biedni ludzie kontra bezduszni siepacze, cyborgi bez twarzy i uczuć. Tyle że jest to nieprawda".