Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Cetinje z prezydentem Czarnogóry Milo Djukanoviciem, następnie obaj politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Prezydent Polski poinformował, że wśród tematów rozmów było bezpieczeństwo oraz sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Reklama

Andrzej Duda relacjonował, iż przekazał prezydentowi Czarnogóry, że reżim białoruski "wpycha migrantów (do UE - red.), których sam do siebie zaprosił, wydał im wizy, zapewnił możliwość połączeń lotniczych". - Oni przylecieli do Mińska jako goście Białorusi, tymczasem reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi, traktując ich całkowicie przedmiotowo, na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek - powiedział prezydent RP.

Czytaj więcej Inne służby Kryzys na granicy. Straż Graniczna: Migranci opuścili koczowisko, zabrali kłody drewna - Obserwujemy grupę, która była wczoraj w Kuźnicy, potem przeniosła się na teren dawnego koczowiska. Te osoby spakowały się, przemieszczają się - nie wiemy, w jakim kierunku służby białoruskie je zabierają - powiedziała rzeczniczka SG Anna Michalska. Potwierdziła doniesienia, że strona białoruska podstawiła autokary dla migrantów.

Zaznaczył, że Polska jako członek UE i strefy Schengen ma "obowiązek bronienia europejskiej granicy, zwłaszcza przed migracją nielegalną".

"Powiedziałem prezydentowi Niemiec, że my tej granicy po prostu będziemy bronili i koniec"

Reklama

W poniedziałek ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką w sprawie kryzysu na granicy Polski i Białorusi. Łukaszenko zapowiedział, że odbędzie kolejną rozmowę z szefową niemieckiego rządu. We wtorek Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Na konferencji w Czarnogórze prezydent Polski został zapytany, czego dotyczyła ta rozmowa i czy była reakcją na rozmowę Merkel z Łukaszenką.

Prezydent odparł, że jego rozmowa z prezydentem Niemiec "nie jest niczym nadzwyczajnym". - Z prezydentem nie tylko spotykam się często, ale też bardzo często z nim rozmawiam przez telefon - dodał.

Czytaj więcej Dyplomacja Szefowa MSZ Estonii: Łukaszenko mówił Merkel, że chce zniesienia sankcji Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenko miał w rozmowie z kanclerz Angelą Merkel stwierdzić, że oczekuje uznania go za prezydenta (UE od wyborów z sierpnia 2020 roku nie uznaje Łukaszenki za prezydenta w związku z zarzucanymi mu fałszerstwami wyborczymi) oraz zniesienia sankcji w zamian za zakończenie kryzysu migracyjnego na granicy z UE - powiedziała szefowa MSZ Estonii, Eva-Maria Liimets.

- Przedstawiłem panu prezydentowi jaka jest sytuacja na naszej wschodniej granicy i jak my ją postrzegamy. Powiedziałem panu prezydentowi, że z uwagi na oczywiste kwestie naszych zobowiązań europejskich my tej granicy po prostu będziemy bronili i koniec, i tutaj może być spokojny, że my nie odpuścimy tej obrony granicy, bo my rozumiemy, jakie są nasze obowiązki w ramach Unii Europejskiej i będziemy je realizowali - mówił Andrzej Duda.

Autopromocja "Rzeczpospolita" Konferencje Poznaj najnowsze trendy na rynku nieruchomości WEŹ UDZIAŁ

Zaznaczył, iż zapewnił prezydenta Niemiec o gotowości Polski do udzielania pomocy humanitarnej. Wspomniał o konwojach z pomocą humanitarną dla migrantów, które "nie zostały wpuszczone przez reżim białoruski".

"Nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami"

Reklama

- Nawiązałem również do kwestii rozmów, które są ostatnio prowadzone - przede wszystkim myślę w tym momencie o rozmowach, które - jak wszyscy wiemy - prowadziła pani kanclerz Angela Merkel w ciągu ostatnich dni. Tutaj powiedziałem panu prezydentowi, że, krótko mówiąc, Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte, jak to się mówi, ponad naszymi głowami; że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalania, które są podjęte wyłącznie przez nas, tzn. w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami - mówił Andrzej Duda.

Czytaj więcej Polityka Kryzys na granicy. Szef MON: Agresja ze strony migrantów jest duża - Musimy się przygotować na to, że ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie rozstrzygnie się szybko. Musimy się przygotować na miesiące - mam nadzieję, że nie na lata - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS), komentując w Polskim Radiu próby sforsowania polskiej granicy przez migrantów koczujących po stronie białoruskiej.

- Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny - oświadczył prezydent Polski.

"Nikt z poważnych przywódców do tej pory z panem Łukaszenką nie rozmawiał"

- W związku z powyższym pan prezydent mi powiedział, że rozmowa pani kanclerz Angeli Merkel zarówno z prezydentem Putinem, jak i panem Łukaszenką - co osobiście wzbudziło moje zdumienie, bo rzeczywiście nikt z poważnych przywódców do tej pory z panem Łukaszenką, który sfałszował wybory prezydenckie, nie rozmawiał - ale że te rozmowy dotyczyły wyłącznie przedstawienia niemieckiego stanowiska, twardego, gdzie mieli być skłaniani do tego, aby odstąpić absolutnie od atakowania granicy, aby zaprzestać generowania tego kryzysu, zaprzestać tego hybrydowego ataku na granicę UE - relacjonował polski prezydent.



Czytaj więcej Dyplomacja Kreml pozytywnie o rozmowie Merkel z Łukaszenką - To bardzo ważne, że ustanowione zostały kontakty pomiędzy UE a białoruskimi władzami w związku z kryzysem migracyjnym - tak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, skomentował poniedziałkową rozmowę kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Białorusi, Aleksandrem Łukaszenką.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda mówił, że obecny kryzys migracyjny dotyczy nie tylko granicy białorusko-polskiej, lecz także granic Białorusi z Litwą i Łotwą. - W rzeczywistości jest to po prostu atak na granicę UE - zaznaczył.

Podkreślił, że Polska realizuje zobowiązania wynikające z członkostwa w UE. - Traktujemy nasze członkostwo w Unii poważnie, jak również traktujemy poważnie wszystkie zobowiązania, które na siebie przyjęliśmy i liczymy na to, że będziemy także poważnie traktowani - oświadczył.