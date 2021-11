Hołownia odniósł się do śmierci 30-letniej kobiety w ciąży, która w wyniku obumarcia płodu zmarła na sepsę.

Reklama

Krótko przed śmiercią kobieta relacjonowała rodzinie, że lekarze czekają na samoistną śmierć płodu, aby uniknąć aborcji i odpowiedzialności za nią po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. TK orzekł, że aborcja z przyczyn embriopatologicznych jest niezgodna z konstytucją.



Czytaj więcej Ochrona zdrowia Szpital w Pszczynie wydał oświadczenie. "Osobną sprawą jest ocena stanu prawnego" "Lekarze i położne zro­bili wszys­tko co było w ich mocy, stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko" - poinformował we wtorek szpital w Pszczynie. "Osobną sprawą jest ocena stanu prawnego w zakre­sie dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży" - przekazano w komunikacie.

Szymon Hołownia ocenił, że zeszłoroczny wytok TK był "katastrofą", ale tę katastrofą spowodował Jarosław Kaczyński, burząc wieloletni "kompromis aborcyjny", aby odwrócić uwagę od nieporadności rządu w walce z pandemią.

- Teraz będzie robił to samo, fundując nam kolejną wojnę o aborcję, by ukryć swoje prawdziwe problemy - mówił Hołownia. Problemy te, to, jego zdaniem, szalejąca drożyzna, kary nałożone przez Unię Europejską czy sytuacja na granicy z Białorusią. - To jego stara taktyka, odpalić gdzieś bombę, nawet jeżeli to będzie kosztowało życie ludzie, żeby ludzie tam pobiegli.

Reklama

Lider Polski 2050 zwrócił się do polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych, "którzy wciąż jeszcze wierzą Kaczyńskiemu". - Niezależnie od tego, jakie bajki wam opowiada, jaką Polskę wymyśla, jaki świat tworzy, jak długo będziecie jeszcze pozwalać na to, żeby państwo zmieniało się w maszynkę do mielenia ludzi? Jak długo to jeszcze będzie trwać? - pytał Hołownia.

Polityk był również pytany o kolejny projekt obywatelski, który wpłynął do Sejmu. Projekt, autorstwa fundacji Pro - Prawo do życia, zakłada m.in. bezwzględny zakaz aborcji oraz stworzenie definicji dziecka poczętego, oraz poszerzenie o nią definicji dziecka. "Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu" - tak ma brzmieć owa definicja.

Za pozbawienie życia "dziecka poczętego ma grozić kata od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocia.



Według Hołowni projekt ten został skierowany do Sejmu, aby stworzyć kolejny powód polaryzacji społeczeństwa, w sytuacji, gdy "Kaczyński próbuje ukryć swoje prawdziwe, dramatyczne grzechy, które dzisiaj popełnia na naszych portfelach". Polityk stwierdził, że prezes PiS w mysl logiki "ofiary muszą być" nie cofnie sie przed niczym, byle tylko osiągnąć swoją idee fix.