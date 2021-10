Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Financial Times" zapowiedział, że będzie bronił stanowiska polskiego rządu, jeśli Bruksela rozpocznie "trzecią wojnę światową", wstrzymując Polsce wypłatę funduszy w związku ze sporem o praworządność. Premier oskarżył Unię Europejską o stawianie polskim władzom żądań "z pistoletem przystawionym do głowy". Wezwał Brukselę do wycofania gróźb sankcji prawnych i finansowych, jeśli chce ona rozwiązać kryzys związany z praworządnością.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki grozi Brukseli wojną Po szarży w Parlamencie Europejskim i próbie szantażowania Macrona spotkaniem z Le Pen, premier prowokacyjnym wywiadem dla „Financial Times" kontynuuje strategię siłowego rozwiązania sporu o praworządność.

- Jeśli ktoś będzie nas atakował w sposób zupełnie niesprawiedliwy, będziemy się bronić w każdy możliwy sposób - mówił w "Financial Times" premier. - Czujemy, że to jest już dyskryminujące podejście (Brukseli). Ale jeżeli sytuacja się pogorszy, będziemy musieli przemyśleć naszą strategię - zapowiedział Morawiecki.

Słowa Morawieckiego skomentował m.in. premier Belgii, - Premier Morawiecki igra z ogniem prowadząc wojnę z europejskimi kolegami na użytek polityki wewnętrznej - mówił Alexander De Croo. By wyrazić protest przeciwko tej wypowiedzi polski MSZ wezwał ambasadora Belgii w Polsce.

Komisja Europejska domaga się od Polski, by ta wstrzymała funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN (zgodnie z wyrokiem TSUE), przywróciła niezawisłość sądów i przywróciła do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną sędziów. Polski rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej nie wskazuje jednak terminu, w którym tego dokona. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN ma być elementem większej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Polski rząd podkreśla, że Komisja Europejska i TSUE nie mają kompetencji, by ingerować w kształt wymiary sprawiedliwości w Polsce. Tymczasem TSUE, w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, mimo wyroku, nakazującego wstrzymanie jej działania, nałożył na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie.

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl zostali spytani o słowa premiera Morawieckiego o "III wojnie światowej KE z Polską".

16,2 proc. respondentów oceniło tę wypowiedź pozytywnie.

54,3 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie.

14,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

14,8 proc. ankietowanych nie słyszało o tej sprawie.

- Negatywnie wypowiedź premiera oceniają częściej kobiety (56%), osoby powyżej 50 lat (58%) oraz badani o wykształceniu wyższym (62%). Podobnego zdania są też częściej osoby o dochodach od 3001 do 5000 zł netto oraz badani z największych miast (62%) - komentuje wyniki sondażu Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.10-27.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.