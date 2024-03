Jak fundacja rodzinna ma się rozliczyć z przychodów z budynków? Ekspert wyjaśnia

5) gdy spełnione zostaną przesłanki do opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków (fundacja płaci ten podatek na zasadach ogólnych).

Wszystkie fundacje rodzinne są zobowiązane do złożenia deklaracji rocznej CIT-8FR. Z kolei z treści przepisu art. 27 ust. 1da ustawy o CIT wynika wprost, że w przypadku osiągania przez fundację dochodów innych niż objęte zwolnieniem, będzie ona również zobowiązana do złożenia zeznania rocznego CIT-8.

Co jednak istotne, nie będzie tak w każdym przypadku. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek złożenia CIT-8 nie generuje po stronie fundacji powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od przychodów z budynków (pkt 5 powyżej) oraz z tytułu przekazania lub postawienia do dyspozycji przez fundację rodzinną mienia lub świadczenia (pkt 1 powyżej). O ile wyłączenie tego obowiązku w odniesieniu do wykazania podatku z tytułu przekazania mienia lub dokonania świadczenia przez fundację wydaje się całkowicie zrozumiałe (w tym celu powstała deklaracja CIT-8FR), o tyle trudno zrozumieć posunięcie ustawodawcy w tym zakresie co do podatku od przychodów z budynku.

W jaki sposób rozliczyć podatek od przychodów z budynków?

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób fundacja powinna rozliczyć się w ujęciu rocznym z podatku od przychodów z budynków?

Sytuacja jest prosta, gdy po stronie fundacji wystąpi obowiązek do złożenia CIT-8 np. w związku z uzyskaniem przychodów z niedozwolonej działalności gospodarczej – wówczas po prostu wykaże w ramach załącznika do tej deklaracji również podatek od przychodów z budynków.