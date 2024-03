Rynek używek nikotynowych wciąż się rozwija. Jeszcze kilka lat temu nowinką były e-papierosy z płynem nikotynowym oraz urządzenia do podgrzewania tytoniu. Dziś popularność na rynku zyskują snusy, czyli woreczki z roślinami zawierającymi nikotynę. Nie są przeznaczone do palenia, lecz do ssania. I nie zawsze zawierają tytoń.

Saszetki z nikotyną będą z podatkiem

Na razie takie wyroby, w odróżnieniu od innych nikotynowych, nie są opodatkowane akcyzą. Jednak Ministerstwo Finansów chce tę lukę wypełnić. Na portalu podatki.gov.pl resort opublikował wstępny projekt nowych przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Zawarto tam definicję saszetek nikotynowych, a także definicję „innych wyrobów nikotynowych”. Ta ostatnia jest próbą zdefiniowania wszystkich innych przyszłych wynalazków, które służyłyby wchłanianiu nikotyny przez organizm ludzki.

MF proponuje, by saszetki i inne wyroby nikotynowe objąć stawką podatku 200 zł za kilogram takiego wyrobu, przy czym chodzi o całkowitą masę saszetek, a nie tylko nikotyny w nich zawartej. Oznacza to, że za każdy gram takiej saszetki trzeba by zapłacić o 20 gr więcej niż dziś. Mogłoby to oznaczać kilkuprocentowy wzrost ceny takich wyrobów. Opodatkowanie nie dotyczyłoby saszetek produkowanych „ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby”, a także wyrobów wykorzystywanych w celach medycznych. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

MF zapowiada konsultacje swojego pomysłu. W tym celu ma się odbyć spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi w gmachu ministerstwa we czwartek 21 marca 2024 r. Szczegóły dotyczące tego spotkania ogłoszono na portalu podatki.gov.pl.

To dobra inicjatywa

Zdaniem Wojciecha Kroka, doradcy podatkowego w kancelarii Parulski i Wspólnicy, takie „domknięcie” systemu akcyzy na wyroby zawierające nikotynę jest dobrą inicjatywą. - Warto starannie ustalić sprawy techniczno-prawne, takie jak definicja saszetek czy okres przejściowy na wdrożenie tych przepisów. Oby to wszystko udało się załatwić sprawniej, niż w przypadku przepisów o wyrobach nowatorskich, których przygotowanie ciągnęło się zbyt dług, tworząc stan niepewności wśród firm zajmujących się produkcją i obrotem takimi wyrobami – postuluje ekspert.