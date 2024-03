Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP

Wprawdzie dziś nie wiadomo nic pewnego o proponowanych zmianach w tzw. podatku Belki, ale dzisiejszy system jego rozliczania w odniesieniu od zysków z lokat bankowych jest dość prosty i nie obciąża zanadto ani banków, ani podatników. Gdyby wprowadzić kwotę wolną do określonego pułapu dochodów, rodziłoby to ryzyko, że np. właściciel jakiejś kwoty pieniędzy może ją ulokować na rachunkach w różnych bankach, by uniknąć podatku. Aby zapobiec omijaniu podatku w ten sposób, banki musiałyby przyjąć na siebie obowiązek dodatkowego informowania klientów o osiągniętych dochodach z zysków kapitałowych. Być może system obliczania podatku Twój e-PIT należałoby pod tym kątem zreformować. Wprowadzenie kwoty wolnej mogłoby zatem być dobrze odebrane przez osoby zarabiające na kapitale, ale dla banków i administracji skarbowej mogłoby to oznaczać dodatkowe, kosztowne obciążenia.