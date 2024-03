Korekta w akcyzie była niedopuszczalna. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował

Czytaj więcej Podatki Kolejne zadania dla akcyzowców. Nowe przepisy od poniedziałku W poniedziałek zaczynają obowiązywać kolejne zmiany z uchwalonej ponad rok temu, tj. 9 grudnia 2021 r., nowelizacji zmieniającej m.in. ustawę o akcyzie.

Fiskus w sprawie akcyzy miał rację

Niemniej już zarzuty spółki wskazują, że chodzi o drugą opcję, ale racji co do wykładni prawa materialnego jej nie przyznał. NSA zgodził się z fiskusem, że charakter akcyzy jako podatku jednofazowego sprzeciwia się stosowaniu analogii z VAT w zakresie reguł korygowania faktur. Żaden przepis akcyzy do tego nie uprawnia.

Ponadto przeczy temu sama konstrukcja akcyzy, bo za podstawę opodatkowania bierze się przede wszystkim cenę transakcyjną.

Sąd opowiedział się za utrwaloną linią orzeczniczą, że brak jest możliwości korygowania faktur w sposób prowadzący do obniżenia podstaw opodatkowania podatkiem akcyzowym na skutek udzielonych rabatów.

NSA nie dopatrzył się, że w sprawie doszło do naruszenia zasad konstytucyjnych. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I GSK 429/20.