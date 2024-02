Kiedy sprzedaż mieszkania bez PIT

Senior tłumaczył jednak, że musi je sprzedać. Z uwagi na podeszły wiek oraz problemy zdrowotne nie jest w stanie należycie się nim zajmować. Już w 1982 r. został uznany za inwalidę, jest też ofiarą III Rzeszy, bo w trakcie II wojny światowej był pracownikiem przymusowym. Podkreślił, że wymaga codziennej pomocy innej osoby, a utrzymuje się jedynie z emerytury oraz dodatku pielęgnacyjnego. Spieniężenie mieszkania pozwoli na opłacenie domu opieki społecznej.

Mężczyzna zapytał fiskusa czy od odpłatnego zbycie mieszkania „odzyskanego” na skutek rozwiązania umowy o dożywocie będzie musiał zapłacić PIT. Sam przekonywał jednak, że nie, bo jego zdaniem po odwołaniu dożywocia nie doszło do nabycia przez niego nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Starszy pan podkreślił, że doszło tylko do anulowania dożywocia, które zresztą nie mogło być wykonane m.in. na skutek zachowania siostrzenicy i jej męża.

Fiskus był głuchy na te argumenty. Nie miał wątpliwości, że umowa o dożywocie jest jedną z form zbycia nieruchomości — przeniesienia własności. Dożywotnik w zamian za przeniesienie własności nieruchomości otrzymuje określone świadczenia. Dlatego jak tłumaczyli urzędnicy zbycie nieruchomości w drodze dożywocia jest nie tylko wzajemne, ale także odpłatne.

Ponadto jak podkreślił fiskus, że w przypadku rozwiązania dożywocia przeniesienie własności nieruchomości na dożywotnika oznacza dla niego ponowne jej nabycie. Tym samym pięcioletni termin, od którego zależy to czy odpłatne zbycie mieszkania czy domu podlega PIT czy nie, należy liczyć od końca roku, w którym doszło do rozwiązania umowy o dożywocie i powtórnego przeniesienia prawa własności. Inaczej mówiąc biegnie on na nowo. W przypadku podatnika mieszkanie można będzie więc sprzedać bez podatku dopiero od 2024 r.

Termin 5 lat można zsumować

Senior nie zgodził się z taką wykładnią przepisów o PIT. Poszedł do sądu i wygrał. Najpierw niesztampowo do sprawy podszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zwrócił uwagę na specyfikę umowy o dożywocie, w szczególności jej cel alimentacyjny. Zauważył również, że przyczyny rozwiązywania tego rodzaju umów, często obiektywnie nie są zależne od dotychczasowego dożywotnika. Może to być np. utrata możliwości realizacji zobowiązań zawartych w umowie przez opiekuna - nabywcę nieruchomości, a nawet konflikt. W takich sytuacjach w ocenie WSA rozwiązanie umowy dożywocia i konieczność sprzedaży nieruchomości to jedyne wyjście, żeby były dożywotnik zaspokoił swoje podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego uznał, że w przypadku rozwiązania umowy o dożywocie i powrotnego przejścia własności nieruchomości na dotychczasowego dożywotnika przy obliczeniu okresu pięciu lat uwzględnić należy zarówno okres od pierwotnego nabycia do dnia zawarcia umowy o dożywocie, jak i okres nabycia nieruchomości przez dożywotnika po jej rozwiązaniu do odpłatnego zbycia.

Do tej koncepcji przekonał się też NSA. Co prawda zgodził się, że w przypadku rozwiązania umowy dożywocia dochodzi do ponownego przeniesienia własności nieruchomości. Tak wynika z prawa cywilnego. Niemniej, jak podkreślił sędzia NSA Tomasz Kolanowski, w spornym przypadku chodzi o wykładnię przepisów podatkowych. A biorąc pod uwagę autonomię prawa podatkowego oraz względy celowościowe, rację ma WSA.