We środę, dzień po tym, jak Donald Tusk w swoim exposé zapowiedział wprowadzenie kasowego PIT i ograniczenie kontroli u mikroprzedsiębiorców, Konfederacja Lewiatan ogłosiła listę 24 postulatów zmian w prawie podatkowym. Są one nieco inne niż te, o których mówiono w programach wyborczych. Dotyczą bowiem przede wszystkim podatków w działalności gospodarczej.

Reklama

Pierwsza pozycja na liście tych życzeń nie dotyczy żadnego konkretnego podatku ani procedury, lecz sposobu prac nad przepisami fiskalnymi. Ma to być „zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa oraz wydłużenie vacatio legis ustaw podatkowych”. Przedsiębiorcy domagają się, by projekty ustaw podatkowych poddawano rzetelnym konsultacjom z co najmniej 30-dniowym terminem na ocenę projektów. Czas na wypowiedzenie się przez zainteresowanych miałby wynosić co najmniej 30 dni.

Jak zaznacza Przemysław Pruszyński, ekspert podatkowy Lewiatana, taki mechanizm pozwoli dyscyplinować rząd oraz parlament w planowaniu procesu legislacyjnego tak, aby zakończyć go przed 30 czerwca danego roku, zapewniając podatnikom minimum sześciomiesięczny okres na przygotowanie się do zmian.

– Ponadto należy stworzyć mechanizm oceny istniejących regulacji podatkowych jako obligatoryjny element podatkowego procesu legislacyjnego – postuluje Pruszyński.

Wśród propozycji Lewiatana znalazło się też rozwiązanie kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych. Chodzi o wprowadzenie reguł, które powstrzymałyby organy podatkowe przed wydłużaniem okresu tego przedawnienia w nieskończoność. „Proponujemy rozmowę o wprowadzeniu ostatecznego, nieprzekraczalnego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynoszącego trzy lata, z możliwością jego przerwania lub zawieszania w określonych przypadkach na nie dłużej niż łącznie do 5 lub 10 lat” – czytamy w propozycjach Lewiatana.