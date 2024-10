Jak zmieścić „Sto lat samotności” w 16 odcinkach serialu. Pokaże to Netflix

Gabriel Garcia Marquez i opowieści zasłyszane od dziadków

Ta powieść to opowiedziana w 20 rozdziałach historia sześciu pokoleń kolumbijskiej rodziny Buendiów, w fikcyjnej miejscowości Macondo. Założyli ją kuzyni José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán, którzy pobrali się wbrew woli rodziców, opuścili swoją wioskę i udali się w długą drogę w poszukiwaniu miejsca na nowy dom. Bohaterowie powieści są więc uwikłani w związki o charakterze kazirodczym, mimo że przepowiednia głosiła, iż zrodzone z nich dzieci rodzą się ze świńskimi ogonami.

Obok rodzinnej sagi i pokazania historii Macondo w życie ludzi ingerują zdarzenia niezwykle – wniebowstąpienie Pięknej Remedios, lewitacja ojca Nicanora czy pojawianie się zmarłych. To są też opowieści, które Marquez słyszał od swoich dziadków, a po latach nadał im literacki kształt.

Po śmierci pisarza w 2014 roku rodzina Marqueza zgodziła się wreszcie sprzedać prawa do filmowej adaptacji „Stu lat samotności”. Netflix nabył je w 2019 roku, W 2022 roku, z okazji 40. rocznicy zdobycia przez Marqueza literackiej Nagrody Nobla, platforma udostępniła pierwszy krótki zwiastun serialu. Netflix oświadczył wówczas, że „jest to jeden z najbardziej ambitnych projektów w Ameryce Łacińskiej, powołany do życia przez najbardziej utalentowanych artystów z Kolumbii i Ameryki Łacińskiej”.

Reżyserami „Stu lat samotności” są doświadczeni twórcy serialowi: Alex Garcia Lopez (reżyser m. in. „Punishera” i „Daredevil” oraz dwóch odcinków „Wiedźmina”) oraz Laura Mora Ortega, autorka głośnego dramatu „Zabić Jezusa”. W licznej obsadzie znajdziemy wielu wybitnych aktorów z Ameryki Łacińskiej, mniej jednak znanych widzom z Europy.

Od 11 grudnia na Netfliksie będziemy mogli oglądać osiem odcinków „Stu lat samotności”. Cały serial ma 16 odcinków.