Piłka ręczna Kadra reprezentacji Polski na turniej w Granollers Bramkarze: Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun), Adam Morawski (MT Melsungen), Mateusz Kornecki (ThSV Eisenach)

Rozgrywający: Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen), Arkadiusz Ossowski (HSC 2000 Coburg), Szymon Sićko, Michał Olejniczak (obaj Industria Kielce), Damian Przytuła (Górnik Zabrze), Jakub Powarzyński (Energa Wybrzeże Gdańsk), Piotr Jędraszczyk (Gwardia Opole), Paweł Paterek (Chrobry Głogów), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Skrzydłowi: Mikołaj Czapliński (Bathco Torrelavega), Przemysław Urbaniak (Arged Ostrovia Ostrów Wlkp.), Jakub Szyszko (Górnik Zabrze), Mateusz Kosmala (MMTS Kwidzyn)

Obrotowi: Bartłomiej Bis (Coburg), Maciej Gębala (DHfK Leipzig), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock)

Kłopot to prawe rozegranie, gdzie selekcjoner — obok wspomnianego Daszka, który przez lata występował na skrzydle — ma wyłącznie z praworęcznych zawodników, co zaburza tempo i rytm ataku. Lijewski przyznaje, że wliczył już ten problem w koszty. Kontuzjowany jest bowiem Andrzej Widomski, w klubie nie gra Szymon Działakiewicz, a innych kandydatów do gry na tej pozycji w reprezentacji Polski obecnie nie ma.

Czy reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra na igrzyskach w Paryżu

Mistrzostwa Europy są istotne, bo to nie tylko najważniejsza impreza roku, ale także ostatnia szansa, żeby nasi piłkarze ręczni przedłużyli swoje nadzieje na igrzyska w Paryżu. Bilety na turniej olimpijski dostaną gospodarze (Francja), mistrzowie świata (Dania) oraz kontynentów (Argentyna, Japonia), a także po dwie drużyny z trzech turniejów kwalifikacyjnych, które odbędą się w kwietniu.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu Kwalifikacje w piłce ręcznej mężczyzn Gospodarz (1): Francja

Mistrz świata (1): Dania

Mistrzowie kontynentów (4): Argentyna, Japonia, Europa (styczeń 2024), Afryka (styczeń 2024)

Najlepsze zespoły turniejów kwalifikacyjnych (6): kwiecień 2024

Udział w tych ostatnich weźmie sześć najlepszych zespołów ubiegłorocznego mundialu, które nie uzyskały kwalifikacji inną drogą (Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Egipt, Węgry). Dwa miejsca przypadną ponadto uczestnikom mistrzostw Europy. To szansa dla Polaków, ale musieliby zapewne awansować co najmniej do ćwierćfinału. Nasza reprezentacja turniej w Niemczach rozpocznie 11 stycznia o 20.30 od spotkania z Norwegami.