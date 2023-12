Polki wielkie turnieje za jego kadencji kończyły kolejno na 14. (ME), 15. (MŚ), 13. (ME) oraz 16. (MŚ) miejscu i to osiągnięcia, które oddają pozycję naszej reprezentacji w międzynarodowej hierarchii. Jest przeciętnie, ale stabilnie. Trener odmłodził zespół i podobno napełnił go entuzjazmem, ale na wyniki się to nie przełożyło.