Industria Kielce rośnie w siłę. Reprezentant Węgier zagra w Polsce

24-letni Mathe to prawy rozgrywający. Obecnie występuje w Paris Saint-Germain, ale jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Nowy rozpocznie już w żółto-biało-niebieskich barwach. Jego umowa mistrzami Polski będzie obowiązywała do 2027 roku. To pierwszy Węgier w dziejach kieleckiej drużyny.

Reklama

Mathe jest wychowankiem Pestszentlorinc-Elektromos, w latach 2014-2020 występował zaś w Balatonfured. Następne dwa sezony spędził w Elverum Handball, a w 2022 roku trafił do PSG. To młody, ale już utytułowany zawodnik. Był m. in. mistrzem Norwegii i Francji. Znalazł się też w kadrze Węgrów na styczniowe mistrzostwa Europy.

Czytaj więcej Piłka ręczna Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Kolejka porażka Polek, trener pod pręgierzem Polki przegrały z Rumunią 26:27, więc zajmą 16. miejsce na mistrzostwach świata w piłce ręcznej i nie pojadą na igrzyska olimpijskie do Paryża. Pracę może stracić selekcjoner Arne Senstad.

Zakontraktowanie prawego rozgrywającego było jednym z priorytetów Industrii. - Nie ukrywaliśmy, że mamy tam lukę, która wyraźnie dała o sobie znać zwłaszcza w pierwszej części sezonu, kiedy kontuzji doznał Alex Dujshebajew - mówi prezes KS Iskra Kielce Magdalena Szczukiewicz

- Dołączam do wielkiego klubu. Atmosfera wokół niego jest imponująca, a współpraca z Tałantem Dujshebajewem, czyli jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie, to wielka szansa. Zadzwonił do mnie, przedstawił swoją wizję mojej roli w zespole. Chcę, żeby był moim następnym trenerem - nie kryje sam Mathe.