Czy Xabi Alonso i Bayer Leverkusen zrzucą Bayern z niemieckiego tronu

Pochodzący z Kraju Basków Xabi Alonso piłkarzem był wybitnym. Z reprezentacją Hiszpanii został mistrzem świata i dwukrotnie mistrzem Europy. Wygrywał Champions League z Liverpoolem i Realem Madryt, a karierę kończył w Bayernie Monachium, który był i nadal jest nie do ruszenia w Niemczech.

W ubiegłym sezonie bliska odebrania tytułu Bawarczykom była Borussia Dortmund, ale potknęła się na ostatniej prostej. Bayer Leverkusen był szósty, ale obecne rozgrywki zaczął z przytupem. Wygrał 11 z 13 meczów, nie doznał ani jednej porażki. Otwiera tabelę, choć trzeba pamiętać, że Bayern, który traci do niego trzy punkty, ma do rozegrania zaległe spotkanie.

Jak Xabi Alonso odmienił Bayer Leverkusen

Bayer nigdy nie zdobył mistrzostwa, za to pięciokrotnie kończył sezon Bundesligi na drugim miejscu, dlatego przylgnął do niego złośliwy przydomek “Vicekusen”. Czy Xabi Alonso zdoła odmienić los i poprowadzi zespół do historycznego tytułu?

Kurs trenerski UEFA Elite zrobił w 2018 roku, razem ze swoimi kolegami z kadry: Raulem, Xavim, Victorem Valdesem i Joanem Capdevillą. Wrócił do Realu Madryt i przejął drużynę do lat 14. Rok później był już szkoleniowcem rezerw Realu Sociedad, czyli klubu, w którym debiutował jako piłkarz.