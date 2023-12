Mam wrażenie, że od prezesa Cezarego Kuleszy lepszy był nawet prezes Wiesław Ociepka. Sam się nie znał na piłce i prowadzeniu związku, ale przynajmniej wiedział, jakich fachowców zatrudnić. Dziś znajomości są ważniejsze od kompetencji, a Kwiatkowski padł ofiarą układów. On od dwóch lat wyraźnie dusił się, bo był przyzwyczajony do innych standardów, szefów i selekcjonerów. Chciał go zwalniać Grzegorz Lato, ale się zreflektował. Czesław Michniewicz też próbował, ale i on przegrał, bo piłkarze stanęli po stronie rzecznika. Aż przyszedł Kulesza i długo szukano pretekstu, żeby zwolnić Kwiatkowskiego, który do towarzystwa nie pasował.

Znaleziono. Nikt oficjalnie przyczyny zwolnienia nie podał, ale słychać, że zrobił to Michał Probierz, któremu wmówiono, że Kwiatkowski ponosi winę za to, że UEFA nie zaprosiła selekcjonera na ceremonię losowania Euro 2024. Nie zaproszono zaś, bo dostąpili tylko ci spośród 21 trenerów, których reprezentacje już zapewniły sobie awans. PZPN mógł wprawdzie poprosić UEFA o zaproszenie, ale tego nie uczynił. Decyzji w takich sprawach nie podejmuje menedżer reprezentacji, tylko prezes, a wykonuje sekretarz generalny.

Dlaczego Polski Związek Piłki Nożnej kompromituje się na każdym kroku

Skoro podpuszczony, ambitny Probierz oświadczył Kwiatkowskiemu, że nie widzi go w sztabie, bo ma inną wizję jego budowy, to prezes uznał, że taki menedżer nie jest w ogóle w PZPN potrzebny, a jego doświadczenie nie ma żadnego znaczenia. Kwiatkowski zbyt długo był wierny związkowi, żeby teraz na niego pluć, choć miałby powody do krytyki. Probierz zaś, od kiedy został selekcjonerem tak urósł, że nie odbiera telefonów, a kiedyś sam dzwonił. Informuje tylko sms-em, że wywiady organizuje mu Tomasz Kozłowski.

Żegnając się z Kwiatkowskim PZPN nie wie co stracił, bo chyba nie zdaje sobie sprawy, na czym polegała jego praca. Zrobił natomiast kolejny krok świadczący o tym, że związkiem zarządzają amatorzy, kompromitujący się decyzjami na każdym kroku i w każdej sprawie. Niewykluczone więc, że miejsce Kwiatkowskiego zajmie jakiś kolega Kuleszy, który był komendantem ochroniarzy w jego hotelu pod Białymstokiem. Dyzmów ci u nas dostatek.