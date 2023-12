Kim jest Vitor Roque? Rywal Roberta Lewandowskiego do miejsca w składzie

Roque pożegnał się w miniony weekend z kibicami Athletico Paranaense, następnie po raz ostatni spotkał się z kolegami z zespołu i pracownikami klubu. Do Katalonii ma przylecieć pod koniec grudnia. Zadebiutować w nowych barwach mógłby już 4 stycznia, gdy Barca zmierzy się w lidze z Las Palmas.

Kwota transferu może wynieść nawet 60 mln euro. Katalończycy są gotowi zapłacić takie pieniądze, mimo że nadal zmagają się z kłopotami finansowymi, a ich księgowi muszą sie natrudzić, by nie złamać przepisów.

Vitor Roque. Jak gra przyszła gwiazda Barcelony i rywal Lewandowskiego

Młody Brazylijczyk ma za sobą bardzo udany rok. W 45 meczach Athletico zdobył 21 bramek. W lutym poprowadził reprezentację Brazylii do lat 20 do mistrzostwa Ameryki Południowej i został królem strzelców turnieju (do spółki z kolegą z zespołu Andreyem Santosem). W marcu zagrał pierwszy raz w dorosłej kadrze Canarinhos, stając się w wieku 18 lat i 25 dni najmłodszym debiutantem od czasu Ronaldo (1994 r.).

Roque może grać zarówno w środku ataku, jak i na skrzydle. Jego największym atutem, prócz instynktu strzeleckiego i wszechstronności, jest pewność siebie. - On ma swój własny styl. Naprawdę nie powinno się go porównywać z Ronaldo czy Romario. Jest od nich inny - powiedział “Mundo Deportivo” prezes Barcelony Joan Laporta. Ale przyznał, że gdyby miał już wybrać, do kogo Roque jest podobny na boisku, byłby to Ronaldo.