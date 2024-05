W ubiegłym tygodniu na przyspieszenie decyzji naciskał prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny: - Jeśli zapadłaby decyzja o rezygnacji z tego projektu, teren przygotowany pod budowę fabryki Izery zostałby uwolniony pod inne przedsięwzięcia inwestycyjne, jednak poniesione koszty, wysiłek wielu ludzi i stan projektu na dzisiaj raczej zachęca do tego, żeby ten projekt kontynuować – stwierdził w rozmowie z Radiem Katowice.

Chińczycy z Geely się niecierpliwią

Na szybka decyzje naciska także chiński partner EMP, koncern Geely. Jeszcze w lutym w liście do prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju deklarował jeszcze większe zaangażowanie w projekt Izery, jeśli będzie kontynuowany. To auta Geely stanowiłyby większość produkcji jaworznickiej fabryki: najprawdopodobniej byłoby to elektryczne Volvo EX30 i Smart, albo także Zeekr, które to marki należą do Chińczyków.

Problemem pozostaje jednak finansowanie przedsięwzięcia. Co prawda, w Krajowym Planie Odbudowy „zaszyto” środki poprzez zapis o wsparciu gospodarki niskoemisyjnej dla osiągnięcia celu, jakim ma być zdolność produkowania 100 tys. pojazdów zeroemisyjnych rocznie do połowy 2026 r. Problem w tym, czy ma to być wsparcie w formie grantu, czy pożyczki, przy czym ten drugi wariant komplikowałby sprawę.