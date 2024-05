Po 15 października miało być chyba inaczej. Nie podjęto nawet próby, aby to zmienić. Po ataku Rosji na Ukrainę polskie władze podjęły dyplomatyczną pomoc na rzecz Ukrainy, dodatkowo angażując się na dużą skalę w pomoc militarną i wydając miliardy złotych na wojskowy sprzęt, aby powstrzymać rosyjską agresję. Dodatkowo władze centralne, samorządowe, organizacje pozarządowe i całe polskie społeczeństwo pomagały ukraińskiemu społeczeństwu, niosąc doraźną pomoc, a ponad milion Ukrainek i Ukraińców znalazło w Polsce schronienie.

Nikt z rządzącego PiS nie stał wówczas na granicy, aby powstrzymać tę wielką pomoc. Pomagaliśmy sąsiadom na długo przed tym, jak władze Niemiec zrozumiały skalę problemu, blokując początkowo militarne wsparcie dla ukraińskich władz. Nikt z rządzącego PiS nie okazał się Viktorem Orbánem – przeciwnie, polscy politycy, z prezydentem, premierem, wicepremierem Kaczyńskim, byli w Kijowie, wspierając ukraiński nardów, okazując polskie wsparcie i wyrazy solidarności.

Politycy PO obiecywali skończyć z podziałami, a sami je pogłębiają

Publikacja takiego spotu dzień po zamachu na słowackiego premiera to nie tylko coś niewłaściwego, to po prostu nieodpowiedzialne działanie, które może w przyszłości doprowadzić do tragedii. Z polskiej historii wiemy, że czasem wystarczy iskra nienawiści, aby stało się nieszczęście. Taką ofiarą nienawiści stał się ponad 100 lat temu prezydent Gabriel Narutowicz, a w 2010 roku zamordowany został działacz PiS Marek Rosiak, gdy napięta sytuacja polityczna, wszechobecna nienawiść, pchnęła szaleńca do tragicznego czynu. W tak gęstej atmosferze nienawiści nie trzeba wiele, aby ktoś o słabszej psychice zdecydował się na taki krok.

Politycy PO w kampanii wyborczej w 2023 roku zapewniali, że skończą z podziałami, które rządzący wówczas PiS spotęgował. Na razie jednak sami nakręcają konflikt, który jest najlepszą pożywką dla szaleńców. Najłatwiej zarządzać emocjami, budować strach, bez realizowania wizji rozwoju państwa.