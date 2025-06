W poniedziałkowy poranek złoty notuje jedynie niewielkie zmiany względem najważniejszych walut, mimo istotnych wstrząsów w globalnej polityce. W wyniku globalnego umocnienia dolara złoty lekko traci względem amerykańskiej waluty, która w godzinach porannych kosztowała ok. 3,71 zł. Mniej zauważalne zmiany notuje euro, za które płacono ok. 4,27 zł. Jednocześnie nieco więcej trzeba płacić za franka szwajcarskiego, który zwyżkował do poziomu 4,54 zł.

Czytaj więcej Giełda Inwestorzy w Warszawie nie panikują Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie nie wywołała gwałtownych ruchów na krajowej giełdzie.

Konflikt na Bliskim Wschodzi eskaluje

Weekend obfitował w wydarzenia, które zaogniły trwający konflikt między Izraelem i Iranem. Przypomnijmy, w niedzielę Amerykanie włączyli się w działania zbrojne przeprowadzając uderzenie na irańskie instalacje nuklearne. Z kolei Iran w ramach odwetu zagroził zamknięciem strategicznej cieśniny Ormuz. Tymczasem reakcja rynków pozostaje powściągliwa. Na rynku globalnym lekko umacnia się dolar, ale nie ma mowy o masowym odwrocie od ryzykownych aktywów.

– Mimo wszystko reakcja rynków może wydawać się zbyt optymistyczna, wręcz lekceważąca. Teheran może nie odpowiedzieć na naloty USA równie spektakularnie – bo może nie mieć do tego zasobów, ale może utrudniać globalnej społeczności funkcjonowanie od strony gospodarczej – zauważa w komentarzu porannym Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.