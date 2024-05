KO czy PiS. Kto jest bardziej prorosyjski? Prof. Antoni Dudek: Polacy już zobojętnieli

„Rzeczpospolita”: Po raz kolejny, czytamy tweety Donalda Tuska o prorosyjskości PiS. Opublikowany we wtorek w nocy wpis w serwisie X brzmiał: „Rosja to wrogość wobec Zachodu, zwłaszcza wobec Unii(...) Otwórz oczy i poszukaj podobieństw”.

Prof. Antoni Dudek: To jest któraś kolejna już odsłona oskarżania się przez główne siły polityczne w Polsce o prorosyjskość. Przerzucanie się tym oskarżeniem. PiS oskarżał Tuska i Platformę Obywatelską, że jest prorosyjska. Na co Tusk, będąc teraz przy władzy, rewanżuje się tym samym. Nawet zamierza powołać specjalną komisję, którą wymyślono w czasach PiS-u. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie to, że to nie są poważne zarzuty. To wszystko retoryka, dowodów nie ma. W jednym i drugim przypadku jest to propaganda wyborcza.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz o komisji ds. wpływów Rosji: Wyjaśnić czemu zaniechano część tematów - Ja jestem zwolennikiem tego typu komisji: nie komisji specjalnej, śledczej w Sejmie, bo to jest polityka, przestrzeń retoryki medialnej - mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o zapowiedziane przez Donalda Tuska powołanie komisji rządowej ds. badania rosyjskich wpływów.

Co z takiego wpisu premiera może zrozumieć przeciętny polski wyborca?

Przeciętny wyborca się tym nie interesuje. Jest to coraz bardziej jałowe i jestem ciekaw, jak długo wyborcy będą znosić tą kanonadę oskarżeń, bez przedstawienia dowodów. PiS mówi cały czas o polityce resetu z zamierzchłych czasów. Z kolei Tusk mówi, że jakieś działania były blokowane, jakie to są, to się dowiemy jak komisja opublikuje raport. Jeszcze nie zaczęła działać. To wszystko robi wrażenie dość mizernej gry. Żonglowania jakimiś oskarżeniami, na które nie ma dokumentów.

Czy jest w polskiej polityce miejsce na wzajemne przerzucanie się prorosyjskością?

Ludzie już zobojętnieli na to. Jeżeli politycy permanentnie oskarżają się o agenturalność, a nie przedstawiają żadnych dowodów, to ludzie to dołączą do kanonu oskarżeń o kradzież. Trzeba jednak przedstawić jakieś dowody, skierować sprawę do sądu. Niech sąd rozstrzyga czy ktoś coś ukradł i podobnie jest z tym. Jak się przedstawia w kółko te same zarzuty, a nie przedstawia wiarygodnych dowodów, to po jakimś czasie te zarzuty wietrzeją i siła oddziaływania robi się znikoma. W tej chwili jest to przekonywanie przekonanych.