Kontrola napływu imigrantów może się stać w Unii właściwie niewykonalna

Przy ogromnym wysiłku finansowo-logistycznym UE może jeszcze przez jakiś czas wchłaniać po kilkaset tysięcy przybyszów rocznie, ale to nie zmieni sytuacji poza jej granicami, gdzie żyją wszak setki milionów ludzi, dla których choćby nasz polski poziom życia, który uważamy za taki sobie, jest synonimem rozpasanej konsumpcji. Zdeterminowani w dążeniu do poprawy swojego życia, nie przestaną szturmować granic UE, bowiem warunki nawet w krajach o najniższym w Unii poziomie życia są dla nich niedościgłym marzeniem.

Mimo podejmowania środków zaradczych kontrola ich napływu może się stać właściwie niewykonalna, a możliwości absorbcji dużych mas przybyszów zostaną szybko przekroczone. Może przyjmiemy jeszcze kilkanaście milionów pod warunkiem bardzo trudnej do wyegzekwowania paneuropejskiej solidarności, ale przecież nie 100 i więcej milionów, co zresztą i tak nie zmniejszyłoby zewnętrznego nacisku imigracyjnego.

Nie pomogą żadne szlachetne zaklęcia ani apele, bo to pogarszająca się codzienność będzie determinowała antyimigranckie nastroje społeczne

Ze wszech miar słuszne powoływanie się na obowiązek międzyludzkiej solidarności z czasem nieuchronnie obróci się przeciw jego szlachetnym głosicielom. Będzie bowiem rósł opór „zwykłych” ludzi, którzy zaczną bezpośrednio odczuwać skutki rosnącej liczby chętnych do udziału w europejskim dobrobycie. Migracje (bez względu na ich przyczyny) będą przybierać skalę masową, bo coraz większy jest dostęp do informacji o kuszącym dobrobycie Europejczyków. Spowoduje to wzrost napięć w społeczeństwach „przyjmujących”, w których rosną obawy przed zagrożeniem bezpieczeństwa ekonomicznego i tożsamości kulturowej. Nie pomogą żadne szlachetne zaklęcia ani apele, bo to pogarszająca się codzienność będzie determinowała antyimigranckie nastroje społeczne.

Oblężona twierdza Europa

Zdrowy rozsądek pesymistycznie sufluje, że jeżeli nie pojawi się jakiś skuteczny mechanizm powstrzymujący od zewnątrz ten nacisk imigracyjny, to wcześniej czy później zaowocuje to utworzeniem jakiejś strzeżonej przez monstrualnie rozbudowany Frontex „oblężonej twierdzy Europa”, desperacko próbującej zastrzec dla siebie dobrobyt, którego dla wszystkich chętnych na pewno nie wystarczy. I wbrew szczytnym ideałom spotka się to z poparciem większości Europejczyków – w tym również zadomowionych już w niej wcześniejszych imigrantów. Czy ktoś widzi sposoby skutecznego zapobieżenia tej dystopijnej wizji?