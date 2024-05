Minister spraw wewnętrznych Matus Sutaj Estok powiedział w niedzielę, że powołano zespół śledczy, który zbada, czy podejrzany działał sam, jak początkowo sądzono.

Kim jest podejrzany o zamach na premiera Słowacji?

71-letni podejrzany, zidentyfikowany przez prokuratorów jako Juraj C., jest byłym ochroniarzem centrum handlowego i autorem trzech zbiorów poezji. Śledczy będą starali się ustalić, czy był on częścią grupy osób, które wzajemnie zachęcały się do przeprowadzenia zabójstwa — powiedział Estok.

Jednym z czynników wskazujących na zaangażowanie innych osób był fakt, że komunikacja internetowa podejrzanego została usunięta dwie godziny po próbie zamachu, ale nie przez podejrzanego i najprawdopodobniej nie przez jego żonę - wyjaśnił minister.