Polska poznała rywala w barażach o Euro 2024 i czeka na losowanie finału

Gdy Polska towarzysko grała z Łotwą w Warszawie, o ostatecznym kształcie play-off o Euro 2024 decydowała korespondencyjna walka Chorwacji i Walii o drugie miejsce w swojej grupie. Choć przez ponad pół godziny to nieoczekiwanie Walia była górą, to ostatecznie medaliści dwóch ostatnich mundiali, Chorwaci, wywalczyli bezpośredni awans na Euro 2024. To oznaczało, że do grona potencjalnych rywali Polski w ewentualnym barażowym finale spadła Walia. A Polskę, w półfinale, czeka mecz z Estonią.

Baraże o Euro 2024. Polska - Estonia i co dalej?

Półfinały barażowej ścieżki A:

Polska - Estonia,

Walia - Ukraina, Islandia lub Finlandia.

Czemu Walia swojego rywala (a Polska potencjalnego przeciwnika w finale) pozna dopiero w losowaniu? Baraże są rozpisywane nie w oparciu o właśnie kończące się eliminacje Euro 2024, a ostatnią Ligę Narodów. W niej Ukraina, Finlandia i Islandia zajęły drugie miejsce w swoich grupach dywizji B.

Jak wskazują statystycy, wielki wpływ na szanse obu zespołów w finale będzie miało to, kto będzie jego gospodarzem. Tu też zdecyduje czwartkowe losowanie (początek o godz. 12). Przypomnijmy, że gdy Polska grała baraże o mundial 2022, swój półfinał miała grać w Moskwie (do meczu z Rosją w ogóle jednak nie doszło po agresji na Ukrainę, a Polska awansowała walkowerem), a finał ze Szwecją rozegrała u siebie, w Chorzowie. Gra na własnym terenie przyczyniła się do sukcesu, o czym głośno mówili reprezentanci.