Wojska Obrony Terytorialnej zgubiły karabin snajperski. Trwają poszukiwania

Karabin BOR to polski powtarzalny karabin wyborowy, ważący ok. 6,5 kg. Karabin ma zasięg do 1,6 km. Broń miała zostać zagubiona 12 maja.



Zaginionego karabinu szukali żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

„Od momentu stwierdzenia zaginięcia żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej wzięli czynny udział w poszukiwaniach zagubionej broni w obszarze swoich działań z ostatnich godzin. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego” - czytamy w oświadczeniu ppłk. Pękali.



Rzecznik Dowództwa WOT apeluje, aby "zapytania w (...) sprawie (...) kierować bezpośrednio do Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Zaginięcie karabinu snajperskiego: Badane są wątki o charakterze kryminalno-przestępczym

„W postępowaniu wyjaśniającym badane są także wątki o charakterze kryminalno-przestępczym, w których nie wyklucza się celowego zaboru mienia. Dowódca WOT pozostaje w stałym kontakcie ze służbami. Zapowiedział także rozliczenie winnych niedopełnienia obowiązku właściwego nadzoru nad sprzętem i pociągnięcie ich do odpowiedzialności” - czytamy też na kanale Wojsk Obrony Terytorialnej w serwisie X.