Sondaż: Komisja ds. badania wpływów rosyjskich dzieli Polaków. Wyborcy PiS przeciw

Ale problem nie jest od dzisiaj. Nigdy nie została wyjaśniona sprawa umorzenia pożyczki moskiewskiej następcy PZPR. Za jaką cenę Moskwa pogodziła się z utratą środków? Nigdy nie dowiedzieliśmy się, skąd wziął się Stan Tymiński i kto wsparł go tak szeroko, że otarł się o prezydenturę Polski. Skąd wzięła się siła Andrzeja Leppera i Samoobrony, wokół której kręciły się wschodnie służby? Co doprowadziło Leppera do śmierci, bo sam przyznawał, że czegoś się bał i miał kontakty ze białoruskimi służbami. Lepper był wicepremierem i ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy wszedł do rządu PiS–Samoobrona–LPR w akcie sprzeciwu odszedł z niego ówczesny szef MSZ Stefan Meller. Sprawa Leppera do dzisiaj nie została wyjaśniona. Podobnie jak sprawa Marka Falenty, który co prawda wyrok odsiedział za aferę podsłuchową, ale jego kontakty rosyjskie już nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Wiadomo, że były i uwikłał się. To właśnie m.in. dzięki aferze podsłuchowej skończyły się rządy PO–PSL. Sprawa afery podsłuchowej w rządzie PiS również nie miała jednoznacznego finału. Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia, a jako minister i szef Kancelarii Premiera naraził polskie państwo na ataki hybrydowe. Przypadki można mnożyć. Podobnie jak brak ich konkluzji. Najwyższy czas to zmienić.

Czytaj więcej Polityka Komisja ds. rosyjskich wpływów powstanie na nowo Bez konstytucyjnych wad i z prawdziwymi ekspertami – rząd reaktywuje likwidowaną właśnie w Sejmie komisję badającą wpływ Rosji i Białorusi na polską politykę.

Komisja ds. rosyjskich wpływów, nie lex Tusk czy lex Kaczyński

Potrzebna jest komisja do spraw rosyjskich wpływów i odpowiednie służby oddelegowane do ich zwalczania. Komisja nie powinna być sejmowa, nie powinni w niej zasiadać parlamentarzyści, którzy nie znają materii służby i nie mają nieposzlakowanej opinii. Nie każdy powinien być dopuszczony do wrażliwych tajemnic, a są tacy, którzy powinny być prześwietleni i monitorowani. Prawo musi się zmienić po sprawie Szmydta. Jednak jeśli teraz, przed wyborami miałaby powstać komisja typu lex Tusk, tylko wymierzona w Kaczyńskiego, to prace takiego organu są już na wstępie ustawione pod tezę. Czasy są niebezpieczne. To nie banał. Granie bezpieczeństwem Polski i używanie go dla partyjnych interesów to coś, na co czeka Rosja, żeby podzielić Polaków i zasiać kolejne ziarna podejrzliwości. Kolejna polityczna komisja byłaby nowym rozdziałem aktu dywersji wrogich sił, które nie musiałaby nawet angażować się praktycznie w destabilizację sytuacji w Polsce.