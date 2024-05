W poniedziałek do południa trwało dogaszanie pogorzeliska. – Spłonęło ok. 80 proc. powierzchni terenu. Uratowała się część administracyjna, biurowa hali – tłumaczy mł. bryg. Artur Laudy, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP miasta stołecznego Warszawy.

Dopiero po południu do spalonego obiektu weszli policjanci, by zebrać dowody i dokonać oględzin. – Na razie przygotowujemy teren do przeprowadzenia oględzin, żeby móc bezpiecznie wszędzie dotrzeć i metr po metrze przeczesywać obszar spaleniska. Są tu pogięte konstrukcje, to trzeba zabezpieczyć. Oględziny rozpoczniemy we wtorek od rana – wyjaśnia Robert Szumiata. Jak podkreśla, szczególnie ważne jest odnalezienie przedmiotów, które mogłyby świadczyć o tym, czy ogień podłożono celowo.

Do oględzin zostanie wykorzystany dron, który z powietrza będzie rejestrował obraz, oraz skaner 3D, który „widzi” każdy detal, który może się okazać istotny dla śledztwa.

Na chwilę obecną śledczy nie dysponują nawet poszlakami, że było to celowe podpalenie, jednak do takiej wersji skłaniają się eksperci z zakresu pożarnictwa, w oparciu o swoje doświadczenie.

Cały teren miał system kamer, fizyczną ochronę oraz system sygnalizacji pożarowej. To właśnie ten system automatycznie przekazał powiadomienie bezpośrednio straży pożarnej o zagrożeniu, a nie pilnujący hali ochroniarze. Potwierdza nam te informacje bryg. Artur Laudy. Automatyczne zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 3.30, pierwsze jednostki były na miejscu o 3.41 – dodaje rzecznik stołecznej PSP.