Mierzyły się reprezentacje w kryzysie, które straszą dziś przeciwników przede wszystkim szyldem, więc niewiele trudniej było zaskoczyć Polaków. Nasi piłkarze tak mocno wzięli sobie do serca ostrzeżenia Probierza przed dośrodkowaniami, że po wrzutce z prawego skrzydła pogubili się podczas walki wręcz i sam w polu karnym został Tomas Soucek. Piłka spadła mu pod nogi, kilka minut po przerwie Czesi znów mieli remis.

Polska - Czechy. Jak Michał Probierz buduje szkielet

Probierz wie, że reprezentacja musi mieć szkielet, więc najwyraźniej wciąż go szuka. Spotkanie z Czechami w podstawowym składzie zaczęło czterech piłkarzy, których miesiąc temu na zgrupowaniu nie było, czyli wracający do zdrowia Lewandowski, Zalewski, Bednarek oraz Paweł Bochniewicz. Damian Szymański oba październikowe mecze obejrzał z kolei jako rezerwowy.

Tym razem mecz na ławce zaczął Patryk Peda. Probierz mówił, że "nie chce nikogo wrzucić na minę" oraz dawał między słowami do zrozumienia, że Czesi to dla obrońcy z Serie C nieco zbyt wysokie progi, ale po przerwie wpuścił go na boisko - na chwilę. Kibice zobaczyli na PGE Narodowym zobaczyli paradę reprezentacyjnych żółtodziobów: Bochniewicz, Slisz oraz Piotrowski łącznie zagrali w seniorskiej kadrze siedem razy. Peda szansę dostał po raz trzeci.

Eliminacje Euro 2024 Polska - Czechy 1:1 (1:0) Bramki: J. Piotrowski (38) - T. Soucek (49)



Żółte kartki: Bochniewicz (Polska) oraz J. Brabec (Czechy)



Polska: W. Szczęsny - J. Kiwior, P. Bochniewicz (58 P. Peda, 85 S. Szymański), J. Bednarek - P. Frankowski, D. Szymański (73 K. Grosicki), J. Piotrowski, B. Slisz, N. Zalewski - K. Świderski (46 A. Buksa), R. Lewandowski

Czechy: J. Stanek - T. Holes, J. Brabec, D. Zima - D. Doudera, T. Soucek, M. Sadilek (90 A. Kral), V. Coufal, L. Provod (75 O. Lindr) - J. Kuchta (46 A. Hlozek), M. Chytil (46 T. Cvancara)



Sędzia: D. Orsato (Włochy).

Widzów: 56 310.

Takim decyzjom trudno się dziwić, gra o nadzieję nie była pozorom jedynym celem piątkowego meczu. Probierz selekcjonerem został przede wszystkim, aby rozpocząć proces rekonstrukcji drużyny i przygotować ją do spotkań barażowych. Eliminacje miały być czasem eksperymentów, skoro awans - za sprawą wątpliwej jakości rywali - traktowaliśmy jeszcze w marcu jako formalność. Pierwszą część planu realizujemy.