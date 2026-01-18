Jaka jest pierwsza czynność procesowa podejmowana przez sędziego? Sprawdzenie, czy sprawy, która do niego wpłynęła, może się łatwo pozbyć. Ta stara środowiskowa anegdota właśnie traci na aktualności. Sędziowie, nawet jeśliby chcieli, już nie muszą szukać powodów do odrzucenia pozwu czy okoliczności uzasadniających przekazanie postępowania innemu sądowi lub wyłączenie się (przydatna ścieżka w przypadku „gorącego kartofla” z politycznym tłem).

Bo zanim zerwą sznurek i zajrzą do akt – tak, dużo się mówi o cyfryzacji, a w sądach wciąż króluje papier i mało kto wierzy w rychłe spektakularne zmiany – już ktoś inny prześwietli ich życiorysy i historię rodziny do trzeciego pokolenia wstecz. A potem podważy ich bezstronność, mniej czy bardziej formalnie domagając się ich odsunięcia.

Jakie zastrzeżenia wobec niektórych sędziów mają pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?

Celują w tym dziennikarze (przypomnę choćby wytykanie przez prawicowe media Igorowi Tulei przeszłości jego matki), ale przede wszystkim pełnomocnicy stron. Dobrze to pokazuje telenowela o ściganiu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Prokuratura chce, by byli szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów rządów PiS odpowiedzieli za to, że państwowy fundusz mający wspierać ofiary przestępstw stał się skarbonką finansującą partyjne projekty. Obaj politycy nie tylko są posłami, ale i uciekli za granicę, zatem wszelkie próby postawienia ich przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości wymagają zaangażowania sądu. Dzięki temu obserwujemy spektakl, w ramach którego każdy sędzia mający cokolwiek wspólnego ze sprawą jest atakowany przez niezadowolonych z decyzji, jaką już podjął, albo spodziewających się, że ta jeszcze niepodjęta im się nie spodoba. Dyżurny zarzut i zarazem rzekomy prognostyk kierunku rozstrzygnięcia – przynależność do jednego z sędziowskich stowarzyszeń. Zwykle chodzi oczywiście o Iustitię, ale Themis też zapewne jest na indeksie.