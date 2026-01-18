Rzeczpospolita
Ewa Szadkowska: Dajcie mi sędziego, a znajdę coś na niego

Niedługo namierzenie sędziego, któremu nie da się przypiąć żadnej łatki, będzie trudniejsze niż trafienie szóstki w totka.

Publikacja: 18.01.2026 12:27

Foto: Fotorzepa / Piotr Guzik

Ewa Szadkowska

Jaka jest pierwsza czynność procesowa podejmowana przez sędziego? Sprawdzenie, czy sprawy, która do niego wpłynęła, może się łatwo pozbyć. Ta stara środowiskowa anegdota właśnie traci na aktualności. Sędziowie, nawet jeśliby chcieli, już nie muszą szukać powodów do odrzucenia pozwu czy okoliczności uzasadniających przekazanie postępowania innemu sądowi lub wyłączenie się (przydatna ścieżka w przypadku „gorącego kartofla” z politycznym tłem).

Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Prawo karne
Jest decyzja ws. wyłączenia sędzi, która ma zdecydować o losie Zbigniewa Ziobry

Bo zanim zerwą sznurek i zajrzą do akt – tak, dużo się mówi o cyfryzacji, a w sądach wciąż króluje papier i mało kto wierzy w rychłe spektakularne zmiany – już ktoś inny prześwietli ich życiorysy i historię rodziny do trzeciego pokolenia wstecz. A potem podważy ich bezstronność, mniej czy bardziej formalnie domagając się ich odsunięcia.

Jakie zastrzeżenia wobec niektórych sędziów mają pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego?

Celują w tym dziennikarze (przypomnę choćby wytykanie przez prawicowe media Igorowi Tulei przeszłości jego matki), ale przede wszystkim pełnomocnicy stron. Dobrze to pokazuje telenowela o ściganiu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Prokuratura chce, by byli szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów rządów PiS odpowiedzieli za to, że państwowy fundusz mający wspierać ofiary przestępstw stał się skarbonką finansującą partyjne projekty. Obaj politycy nie tylko są posłami, ale i uciekli za granicę, zatem wszelkie próby postawienia ich przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości wymagają zaangażowania sądu. Dzięki temu obserwujemy spektakl, w ramach którego każdy sędzia mający cokolwiek wspólnego ze sprawą jest atakowany przez niezadowolonych z decyzji, jaką już podjął, albo spodziewających się, że ta jeszcze niepodjęta im się nie spodoba. Dyżurny zarzut i zarazem rzekomy prognostyk kierunku rozstrzygnięcia – przynależność do jednego z sędziowskich stowarzyszeń. Zwykle chodzi oczywiście o Iustitię, ale Themis też zapewne jest na indeksie.

Czy członkostwo w stowarzyszeniu Iustitia świadczy o tym, że sędzia jest stronniczy?

I tak dochodzimy do absurdu. Bo oto okazuje się, że samo członkostwo w organizacjach, które od lat walczą o praworządność, lepsze prawo i sprawniejsze sądy, jest w naszym kraju przewiną i dowodem na stronniczość. No to lekko licząc, 4 tys. sędziów jest już na starcie „podejrzanych”.

Do tego dochodzą ci, którzy może nigdzie nie należą, ale czasem im się ulewało, zwłaszcza gdy ekipa Ziobry „reformowała” sądy, i dawali temu publicznie wyraz, ot, np. na łamach „Rz”.

Są też sędziowie, którzy nie wychylali się specjalnie, ale podpisali jeden czy drugi apel o respektowanie orzeczeń europejskich trybunałów dotyczących kłopotów Polski z praworządnością – już wiemy, że prezydent Karol Nawrocki ich namierzył i odmówił nominacji tym, którzy ubiegali się o awans. Reszcie wypomni się „kwestionowanie porządku konstytucyjno-prawnego”, gdy będzie po temu okazja.

No i nie zapominajmy o oscylującej wokół 3 tys. rzeszy neosędziów – podważanie ich statusu ułatwiają wyroki ETPC i TSUE.

Czy jest w Polsce jakikolwiek sędzia, którego niezawisłość nie wzbudzi zastrzeżeń absolutnie nikogo? A mówiąc bardziej kolokwialnie – taki, do którego nikt się nie przyczepi?

Sędzia Igor Tuleya: Zbigniew Ziobro nie ucieknie przed sprawiedliwością
Sądy i trybunały
Sędzia Igor Tuleya: Zbigniew Ziobro nie ucieknie przed sprawiedliwością

