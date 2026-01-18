Aktualizacja: 18.01.2026 13:12 Publikacja: 18.01.2026 12:27
Foto: Fotorzepa / Piotr Guzik
Jaka jest pierwsza czynność procesowa podejmowana przez sędziego? Sprawdzenie, czy sprawy, która do niego wpłynęła, może się łatwo pozbyć. Ta stara środowiskowa anegdota właśnie traci na aktualności. Sędziowie, nawet jeśliby chcieli, już nie muszą szukać powodów do odrzucenia pozwu czy okoliczności uzasadniających przekazanie postępowania innemu sądowi lub wyłączenie się (przydatna ścieżka w przypadku „gorącego kartofla” z politycznym tłem).
Czytaj więcej
Sąd oddalił w piątek wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie ze sprawy aresztowej przewodn...
Bo zanim zerwą sznurek i zajrzą do akt – tak, dużo się mówi o cyfryzacji, a w sądach wciąż króluje papier i mało kto wierzy w rychłe spektakularne zmiany – już ktoś inny prześwietli ich życiorysy i historię rodziny do trzeciego pokolenia wstecz. A potem podważy ich bezstronność, mniej czy bardziej formalnie domagając się ich odsunięcia.
Celują w tym dziennikarze (przypomnę choćby wytykanie przez prawicowe media Igorowi Tulei przeszłości jego matki), ale przede wszystkim pełnomocnicy stron. Dobrze to pokazuje telenowela o ściganiu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
Prokuratura chce, by byli szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów rządów PiS odpowiedzieli za to, że państwowy fundusz mający wspierać ofiary przestępstw stał się skarbonką finansującą partyjne projekty. Obaj politycy nie tylko są posłami, ale i uciekli za granicę, zatem wszelkie próby postawienia ich przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości wymagają zaangażowania sądu. Dzięki temu obserwujemy spektakl, w ramach którego każdy sędzia mający cokolwiek wspólnego ze sprawą jest atakowany przez niezadowolonych z decyzji, jaką już podjął, albo spodziewających się, że ta jeszcze niepodjęta im się nie spodoba. Dyżurny zarzut i zarazem rzekomy prognostyk kierunku rozstrzygnięcia – przynależność do jednego z sędziowskich stowarzyszeń. Zwykle chodzi oczywiście o Iustitię, ale Themis też zapewne jest na indeksie.
I tak dochodzimy do absurdu. Bo oto okazuje się, że samo członkostwo w organizacjach, które od lat walczą o praworządność, lepsze prawo i sprawniejsze sądy, jest w naszym kraju przewiną i dowodem na stronniczość. No to lekko licząc, 4 tys. sędziów jest już na starcie „podejrzanych”.
Do tego dochodzą ci, którzy może nigdzie nie należą, ale czasem im się ulewało, zwłaszcza gdy ekipa Ziobry „reformowała” sądy, i dawali temu publicznie wyraz, ot, np. na łamach „Rz”.
Są też sędziowie, którzy nie wychylali się specjalnie, ale podpisali jeden czy drugi apel o respektowanie orzeczeń europejskich trybunałów dotyczących kłopotów Polski z praworządnością – już wiemy, że prezydent Karol Nawrocki ich namierzył i odmówił nominacji tym, którzy ubiegali się o awans. Reszcie wypomni się „kwestionowanie porządku konstytucyjno-prawnego”, gdy będzie po temu okazja.
No i nie zapominajmy o oscylującej wokół 3 tys. rzeszy neosędziów – podważanie ich statusu ułatwiają wyroki ETPC i TSUE.
Czy jest w Polsce jakikolwiek sędzia, którego niezawisłość nie wzbudzi zastrzeżeń absolutnie nikogo? A mówiąc bardziej kolokwialnie – taki, do którego nikt się nie przyczepi?
Czytaj więcej
Przez osiem lat rządów PiS nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby uciekać z Polski i się ukrywać....
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polskim pacjentom i finansom publicznym dobrze przysłużyłoby się obniżenie cen leków, do którego doprowadziłoby...
Wydatki Funduszu Pracy nie mogą być ofiarą ślepej polityki oszczędności budżetowych. Pamiętajmy o czekających na...
Dlaczego racjonalny ustrojodawca, rozpoznając kilka projektów konstytucji, nie zastosował zaproponowanego przez...
Sędzia jest obowiązany odróżniać praworządność od ustaworządności, ustawę od prawa. Nie może współdziałać z wład...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas