Prokurator generalny przygotował wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. „Ten rodzaj przestępczości wywołuje [bowiem] szczególnie szkodliwe skutki w społeczeństwie”. Mnie się wydawało, że szczególnie szkodliwe skutki to wywołują kradzieże, gwałty czy rozboje. A wytycznych w sprawie ich ścigania nie ma. Taka niepoprawna politycznie myśl mi przyszła do głowy, że może prokuratorzy wiedzą, jak je ścigać bez żadnych wytycznych? Aczkolwiek były prokurator generalny Włodzimierz Cimoszewicz, krytykując prokuratorów prowadzących śledztwo smoleńskie, utyskiwał, że robią to jak w śledztwie w sprawie „kradzieży roweru z garażu na Grochowie”. Jako że wychowywałem się na Grochowie, śmiem twierdzić, że gdyby prokuratorzy prowadzili takie śledztwo dobrze, to z przyzwyczajenia i to smoleńskie prowadziliby dobrze. Ale nie mieli okazji się przyzwyczaić.

Adam Bodnar i walka z „mową nienawiści”? Prawie jak „szerzenie nieprawdziwych informacji” w PRL

Do prowadzenia dziś śledztw w sprawach, które określa się „mową nienawiści”, młodzi prokuratorzy, którzy mają być wytypowani specjalnie do takich spraw, mogli się rzeczywiście nie przyzwyczaić. Nie mieli okazji. Ale zawsze mogliby ich wesprzeć starsi koledzy, którzy mogą jeszcze pamiętać śledztwa w sprawach o „szerzenie nieprawdziwych informacji”. W sumie do informacji, które za komuny uchodziły za nieprawdziwe, śmiało można byłoby dziś użyć określenia, że były nienawistne. W końcu tej komuny naprawdę nienawidziliśmy.

W komunikacie Prokuratury Krajowej wyczytałem, że „wytyczne mają zapewnić jak najwyższy poziom profesjonalizmu w prowadzonych postępowaniach, co zwiększa skuteczność ścigania i zwalczania”. Złośliwie zauważę, że jak któryś prokurator nie nauczył się profesjonalnie prowadzić śledztwa w sprawie kradzieży roweru gdziekolwiek, a nie tylko na Grochowie, to przeczytanie samych wytycznych w sprawie mowy nienawiści mu niewiele pomoże. Ale czytam dalej, że „podnoszeniu poziomu pracy prokuratorów będzie służyć także opracowywany Podręcznik metodyczny”. Może podręcznik, którzy jest dopiero opracowywany, będzie lepszy niż wytyczne już wydane?