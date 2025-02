Zmiany przygotowywane przez komisję mają trafić na biurko Adama Bodnara w czerwcu. A twarde prace nad nimi zapewne rozpoczną się po wcześniejszym udrożnieniu procesu legislacyjnego. Bez tego wprowadzenie tak „wrażliwej politycznie” reformy wydaje się niemożliwe.

Podejście do reformy prokuratury nie jest jednak dziś spójne. Podczas gdy eksperci komisji prowadzą prace nad kompleksowymi zmianami, Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w grudniu rządowy projekt zmierzający do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz zapewnienia autonomii budżetowej dla tej instytucji. Nie wiadomo dziś, czy prace nad reformami będą finalnie skoordynowane, czy jak w przypadku sądów – niekoniecznie. Rządowy projekt zapewne wkrótce trafi do Sejmu, podczas gdy komisyjny jest wciąż na wczesnym etapie prac legislacyjnych.

Co zmieni się w pracy prokuratorów?

Jeżeli co do zerwania unii personalnej MS i PG istnieje spór prawny i polityczny, to w kwestii konieczności strukturalnej przebudowy prokuratury i zdefiniowania na nowo prokuratorskiego urzędu nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście, pozostają różne podejścia. Na pewno dobrym rozwiązaniem, proponowanym przez komisję, jest próba wzmocnienia niezależności liniowych prokuratorów, bo trudno przypuszczać, aby politycy pozbyli się całkowitej kontroli nawet nad niezależnym PG, który ma być powoływany i odwoływany przez Sejm.