Tomasz Pietryga: „Starzy” sędziowie grają dziś dla Zbigniewa Ziobry

Polski wymiar sprawiedliwości, nie tylko Sąd Najwyższy, coraz mocniej chwieje się w posadach. Opinię publiczną zbulwersowała właśnie informacja o uchyleniu wyroku dożywocia Mariuszowi G., zwanemu „krwawym tulipanem”, za zabójstwo trzech kobiet. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że wyrok był wadliwy, a jednym z powodów było to, że wydał go tzw. neosędzia. W Izbie Karnej SN uchylono już w ten sposób blisko 140 wyroków, dotyczących m.in. morderców i gwałcicieli. Współodpowiedzialny za obecny kryzys Zbigniew Ziobro już zaciera ręce i grzmi, że narażane jest bezpieczeństwo obywateli. Ta retoryka już kiedyś przynosiła mu polityczne punkty. Doskonale wie, że taka lekcja praworządności, którą swoją skrupulatnością dają „starzy” sędziowie SN, będzie trudna do przełknięcia dla społeczeństwa, rujnując zaufanie do Temidy i jej sprawczości. Pędzimy więc na ścianę, przyspieszając kroku, a karnawał trwa w najlepsze.