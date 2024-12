Co zrobi rząd, jeśli wybory prezydenckie wygra kandydat popierany przez PiS

A co będzie, jak jednak wygra Nawrocki? Wtedy Sąd też przecież może stwierdzić ważność jego wyborów. Co zrobi wtedy rząd?

Pełniącym obowiązki prezydenta może zostać marszałek Sejmu. Nie za bardzo mi się to wydaje na rękę rządowi – czyli Tuskowi – bo na razie jest to Hołownia. No, ale marszałka Sejmu wybiera Sejm. Więc się to może jeszcze zmienić.

Tylko że zgodnie z art. 131 ust. 2 konstytucji marszałek Sejmu wykonuje obowiązki prezydenta w razie: 1) śmierci prezydenta, 2) zrzeczenia się przez niego urzędu, 3) stwierdzenia nieważności jego wyboru, 4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe jego trwałej niezdolności do sprawowania urzędu, lub 5) złożenia go z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

Czy nieuznanie przez rząd uchwały sądu stwierdzającej ważność wyboru Nawrockiego (jak wygra) będzie równoznaczne ze „stwierdzeniem nieważności wyborów”? Jak powiada stara żydowska paremia, z lubością przytaczana przez uczonych mężów w prawie, „jeden rabin powie, że tak, drugi powie, że nie”. Mam wrażenie, że trwa już konkurs na właściwego rabina.