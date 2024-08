Czytaj więcej Sądy i trybunały Sprawa Romanowskiego. Są kontrowersje wokół sędzi. "Sytuacja wysoce niekomfortowa" Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o rozszerzeniu składu orzekającego w sprawie zażalenia na odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania wobec posła Marcina Romanowskiego. Znalazła się w nim sędzia Aleksandra Rusin-Batko, która jeszcze niedawno była bezpośrednią podwładną Romanowskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W piątek poinformowano, iż sędzia złożyła wniosek o wyłączenie jej z rozpoznania tej sprawy.

Ciekawe, ile będzie siedział były wiceminister, którego niektórzy tak bardzo chcą zamknąć w areszcie – tymczasowym oczywiście – że bez „żadnego trybu” zmieniają skład orzekający w sprawie jego aresztu. Będzie mataczył bardziej niż kochanka szpiega? Zwłaszcza że ona się nie spodziewała zatrzymania, a on się spodziewa tego od kilku miesięcy, więc już namataczyć miał okazję. Wiceministrowi się pewnie należy – sądząc po dowodach ujawnionych opinii publicznej – ale jeżeli już to więzienie, a nie areszt. I to nawet mimo tego, że za jego rządów wsadzano ludzi do aresztów.