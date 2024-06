To rozdwojenie jaźni. Paradoksem jest, że kupujemy nowoczesne samoloty, czołgi i systemy przeciwrakietowe, za które płacimy miliardy, a nie jesteśmy w stanie zadbać o uregulowanie bezpieczeństwa prawnego naszych żołnierzy. Oczywiście można się spierać, kto politycznie zawinił i co się teraz dzieje. Prowokacje Łukaszenki na polsko-białoruskiej granicy trwają od lat, wojna w Ukrainie również. Status i bezpieczeństwo prawne obrońców granicy są więc od dawna fundamentalną sprawą, która domaga się regulacji, zwłaszcza że wokół obrońców granicy pojawiało się sporo kontrowersji. Ważne jest też określenie zasad i procedur. Żołnierze muszą być wyedukowani, aby nie dochodziło do nadużyć. Bo oddanie komuś broni do ręki, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, to bardzo poważna sprawa.

Śmierć żołnierza na granicy białoruskiej i jej morał

Spójność prawna i konsekwencja w podejściu do armii całej klasy politycznej powinny być bezdyskusyjne. Żadnej gry politycznej wokół wojska być nie powinno. W czwartek zmarł żołnierz, który pod koniec maja został ugodzony nożem na granicy polsko-białoruskiej. To bohater, który zginął na służbie. Niech jego poświęcenie będzie powodem do refleksji dla nas wszystkich.