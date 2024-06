Żołnierze z zarzutami za oddanie strzałów na granicy z Białorusią. Co wiadomo?

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz: W marcu dowiedziałem się o incydencie na granicy. Żołnierzom udzielono pomocy - Moim zdaniem to była nadgorliwość, wyjaśni to jednak komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta głównego ŻW - mówi o zatrzymaniu żołnierzy na granicy z Białorusią szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wszyscy żołnierze, służący nie tylko na granicy, zobowiązani są do przestrzegania prawa. Wiedzą o tym dobrze. Staję zawsze za tymi, którzy strzegą państwa polskiego. To jest sprawa o fundamentalnym znaczeniu – dodał. Zapewnił, że o zdarzeniu pod koniec marca został poinformowany przez komendanta Żandarmerii Wojskowej.

– Jeżeli dowódca ma później wątpliwości, to musi podjąć działania. Tak stało się tym razem – mówił szef MON. – Generał Brygady Artur Kozłowski, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, udał się na miejsce do swoich żołnierzy. Udał się tam z prawnikiem i psychologiem – przekazał minister. – Po tym zdarzeniu gen. Kozłowski wydał kolejne rozkazy dotyczące możliwości użycia broni. Żołnierze na granicy mogą używać broni, a przepisy w tej sprawie są jasno określone, choć moim zdaniem one wymagają zmiany i nad tym pracujemy – zapewnił.

Żołnierze w maju 700 razy użyli broni na granicy

Szef MON powiedział, że tylko w maju broń została użyta w systemie alarmowym przez żołnierzy około 700 razy.

Z kolei prezydent RP Andrzej Duda stwierdził, że nie otrzymał informacji o incydencie. – Czy była jakaś próba ukrycia tej informacji? Czy to była próba zamiecenia tej sytuacji pod dywan przy jednoczesnym takim potraktowaniu polskich żołnierzy? To ogromnie bulwersujące. To trzeba wyjaśnić, bo nie można tolerować, że taka informacja nie jest przekazywana natychmiast osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Polski – powiedział.