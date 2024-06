Mateusz Morawiecki: Donald Tusk powinien się podać do dymisji

- To ponury obraz Polski, który wyłania się z tego wszystkiego. To, co się stało, to jest hańba dla polskiego rządu. Żołnierze powinni mieć prawo do oddania strzałów ostrzegawczych, powinni mieć prawo do użycia broni we własnej obronie, a nie powinni mieć zakuci w kajdanki przez Tuska — mówił na antenie Radia ZET były premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem wiceprezesa PiS pełną odpowiedzialność za sytuację na granicy z Białorusią ponosi premier Donald Tusk. - Premier odpowiada za to, co się tam dzieje. Premier odpowiada za to, że ukrywało się tę sprawę. Ukrywano to przez dwa miesiące. Dlaczego? Wszystko miało miejsce na przełomie marca i kwietnia, gdy były wybory samorządowe. Ukrywali to przed opinią publiczną, ponieważ bali się, że wpłynie to na wybory. Odpowiada za to Tusk i powinien za to ponieść pełną odpowiedzialność polityczną. Powinien się podać do dymisji — ocenił gość programu.

- Mamy żołnierzy, którzy będą się bali użyć broni — dodał Morawiecki.

- To może doprowadzić do fali odejść w wojsku. To może doprowadzić do osłabienia naszej siły obronnej, gdy wzbiera niebezpieczeństwo na wschodzie. To jest prawdziwa proruska partia, to co robi Platforma Obywatelska i Donald Tusk - mówił.