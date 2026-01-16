Nie trzeba być wybitnym znawcą polityki, by przewidzieć, że jedną z głównych linii sporu w Polsce w w 2026 r. będzie konflikt na linii rząd – kancelaria prezydenta, a konkretnie osobista wojna Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Tak było przez ostatnie pół roku i nic nie wskazuje na to, by ta rywalizacja miała osłabnąć w przyszłości. Przede wszystkim dlatego, że opłaca się obu graczom – wystarczy popatrzeć na sondaże partyjne, by stwierdzić, że ich niekwestionowanym liderem jest od pewnego czasu Koalicja Obywatelska oraz na badania opinii publicznej dotyczące zaufania i sympatii do poszczególnych polityków, by dostrzec, że na ich czele plasuje się obecny lokator Belwederu.

Gdzie jest Jarosław Kaczyński??

Dzieje się tak dlatego, że w zgodzie z regułą sformułowaną przeze mnie wiele lat temu, w polityce, gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci. I można by dodać – a obaj bijący się zyskują. Gdzie dzisiaj jest Jarosław Kaczyński? Ktokolwiek go widział, ktokolwiek wie, gdzie przebywa? Został prawie wyeliminowany z rodzimej polityki i, by o sobie przypomnieć, musi organizować konferencje prasowe lub zamieszczać wpisy w mediach społecznościowych. Ale widać, że prezydent wykonuje plan niszczenia rządu i przeszkadzania mu w normalnym rządzeniu, wymyślony w siedzibie PiS, który w skrócie ma polegać na tym, by przedstawić gabinet Tuska jako nieudolny i niezdolny do sprawowania władzy.

Jednak nie wszystko może pójść po myśli Kaczyńskiego. Bowiem analizujemy rzeczywistość nie racjonalnie i logicznie, ale poprzez pryzmat swoich sympatii i antypatii, „grupolubności” (termin wymyślony przez Jonathana Haidta), wyznawanego światopoglądu. Właśnie tym zajmują się neuropolitologia i psychologia społeczna. Emocje, poczucie przynależności do pewnej wspólnoty, fałszywe heurystyki w o wiele większym stopniu kształtują nasze wybory polityczne, niż racjonalna analiza rzeczywistości oparta na danych, liczbach i faktach. I to właśnie ten mechanizm może zdecydować o tym, że fantastyczny plan wymyślony na Nowogrodzkiej i realizowany w Pałacu Prezydenckim może spalić na panewce.